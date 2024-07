Izognite se ponudbam, ki izgledajo 'predobro, da bi bilo res'

"V času dopustov zaznavamo povečano število prevar pri rezervacijah počitniških nastanitev, tako imenovane "Booking prevare," so zapisali na Policijski upravi Murska Sobota.

Policisti svetujejo, da se ponudbam tipa "predobro, da bi bilo res", izognete, saj se v večini primerov izkažejo za lažne. "Če na primer naletite na luksuzen apartma ob morju, cena pa je zelo nizka, bodite še posebej pozorni. Dodatno lahko preverite fotografije, naslov in mnenja uporabnikov. Prav tako s ponudnikom vedno komunicirajte samo preko uradne platforme," so še zapisali in dodali, da na sporočila, ki jih prejmete preko drugih kanalov, se ne odzivajte in ne nakazujte denarja.