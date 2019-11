Izognite se pridobivanju »Airbnb« soglasij z investicijo v Rezidenco Pipanova

Kot fizična oseba pa se boste morali za to zavezati, da nepremičnino oddajate dnevno (Airbnb, Booking) in vsakemu svojemu gostu zaračunati znižani, 9,5% DDV.

Zelo pomemben aspekt klasifikacije objekta kot nastanitvenega objekta je, da so vse objavljene cene, navedene že z vključenim 22% DDV in ne 9,5%, kot je pri običajnih stanovanjskih objektih. Kaj pa to pomeni za kupca?

LOKACIJA

Objekt se nahaja v Vižmarjih, le streljaj od avtocestnega priključka. Še do nedavnega so bili ljudje prepričani, da je za kratkoročno oddajo potrebna nepremičnina v centru mesta. To že nekaj časa ni tako. Ne smemo pozabiti, da je naša država majhna, a zato nič manj lepa in zanimiva. Turisti tako po večini ne pridejo v Ljubljano, pač pa v Slovenijo. Mnogi nas obiščejo z lastnim prevozom ali najamejo vozilo, s katerim si ogledajo celotno deželo. Vsi ti se v centru soočajo s problematiko parkiranja, ki ni najcenejše.

Rezidenca Pipanova nudi strateško pozicijo, ki do Brnika nima niti enega semaforja, na Bledu ste v pol ure, na morju v dobri uri, v centru Ljubljane v 10 minutah, na smučišču Krvavec pa v dobrih 20 minutah. Bližina gorenjske/primorske avtoceste, železniške postaje in Celovške ceste, omogoča hitre dostope na vse strani Slovenije.

Kot dobro prakso pa lahko vzamemo Hotel NOX, ki ima eno najboljših zasedenosti od vseh hotelov v Ljubljani, leži pa le dobrih 100 m zračne linije od Rezidence Pipanova. Eden izmed večjih razlogov za privlačnost te lokacije je, kot rečeno, bližina avtoceste. Največ turistov (vir Statistični urad Republike Slovenije) v Slovenijo prihaja iz Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske (preko gorenjske avtoceste) in Italije (preko primorske avtoceste). Dostop jim je seveda močno olajšan.

MOŽNOST VODENEGA ODDAJANJA

Zakaj bi se s sprejemanjem in prijavljanjem gostov, pospravljanjem in oglaševanjem enote ukvarjali sami? Vzame veliko časa, volje, zaželene so tudi izkušnje. Za določen procent od zaslužka, vam to opravlja agencija, specializirana prav za to. Dajte jim svoj ključ oz. dostop, oni bodo skrbeli za zasedenost, vi pa lahko brezskrbno, vsakomesečno čakate na svoj dodatni priliv.

Naročnik oglasa je Mreža nepremičnin d.o.o.