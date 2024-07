Izognite se tem napakam pri tiskanju svojih reklamnih materialov

V vsakem poslu se prej kot slej pojavi potreba po reklamnem materialu, ki ga lahko delijo s svojimi potencialnimi kupci in širijo zavedanje o svoji blagovni znamki, svojih storitvah in produktih. V večini primerov so to letaki, vabila, vizitke ipd.

Če se lotite oblikovanja materialov sami

Canva je zelo popularno orodje, kjer se ogromno posameznikov loti oblikovanja svojih promocijskih materialov. Preden pa letak date v tisk, preverite te pomembne 4 stvari.

Prepričajte se, da je vaš reklamni material v barvnem formatu CMYK

Glavne razlike med RGB in CMYK, ki jih morate poznati, so:

- CMYK uporabite, če boste materiale natisnili.

- RGB je namenjen dizajnu, ki se gleda na računalniških zaslonih ali televizorjih.

- Verjetno ste dobro seznanjeni z barvnim načinom RGB, s CMYK pa morda ne tako dobro.

- RGB je kratica za "Red Green Blue" in je barvni format, ki se uporablja na napravah, kot so računalniški zasloni. Če povečate zaslon do konca, boste videli, da so piksli sestavljeni iz rdečih, zelenih in modrih pik. Dizajni, ki se uporabljajo samo za zaslone, so zato oblikovana v rdečem, zelenem in modrem formatu (RGB).

- CMYK pomeni "Cyan Magenta Yellow Key" (Key pomeni črno). CMYK je barvni format, ki se uporablja za tiskanje. Verjetno ste na robu časopisa že kdaj videli modre (cyan), rožnate (magenta), rumene in črne (key) kroge in se spraševali, kaj to je. Ti krogi so krogci ofsetnega tiskalnika, ki preverja kalibracijo črnila!

- Večina tiskarskih storitev za vas pretvori datoteke RGB v CMYK, vendar lahko to povzroči razočaranje barvo, ki ste jo želeli in med barvo, ki je natisnjena.

- Če se želite tej težavi povsem izogniti, materiale že od začetka oblikujte v barvnem formatu CMYK.

Prepričajte se, da imajo vaši letaki dodatek za porezavo

Bleed je dodatek za porezavo oziroma razširitev slike ali barvne podlage, ki se nadaljuje čez končno obrezano tiskovino in na ta način zagotavlja, da na obrezani tiskovini ne bo vidnih belih robov.

Dodatek za porezavo je obvezen pri vseh tiskovinah, razen v primeru, ko tiskamo tiskovine pri katerih se grafični elementi ali barvne podlage ne stikajo z robom porezave oz. so od roba porezave odmaknjeni za vsaj 3 mm.