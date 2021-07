Izola pa je bogatejša za šest optimistov. In ne, ne gre za nove občane, pač pa za jadrnice. Te jadrnice za najmlajše sta dobila dva jadralna kluba. 14 tisoč evrov je tako občina vložila v mlade jadralce, kar ne čudi, glede na to, da so prav jadralci v preteklosti Izolane razveselili tudi z olimpijskimi medaljami.

