Izolani na referendumu o usodi občinskega prostorskega načrta

OPN je izolski občinski svet potrdil v začetku julija. Že kmalu po njegovi uveljavitvi so v civilni iniciativi Gibanje za Izolo sprožili pobudo za referendum in nato novembra predali 952 overjenih podpisov za njegov razpis. OPN po njihovih navedbah predvideva pretirano pozidavo tudi najboljših kmetijskih zemljišč in ne upošteva pobud domačih kmetov. Prav tako po navedbah iniciative niso predvidena neprofitna stanovanja za mlade in ostale občane.

Civilna iniciativa Skupaj za dobro Izole, ki je za uveljavitev OPN, na drugi strani izpostavlja, da se sedem hektarjev kmetijskih zemljišč, kjer je po OPN predvidena širitev stavbnih zemljišč, nadomešča z 11 hektarji zdaj opuščenih zemljišč, kjer se bo spet vzpostavilo tradicionalne terasne obdelovalne površine. Prostorski načrt rešuje tudi težave najemnikov kmetijskih zemljišč ter prinaša nova najemna stanovanja za mlade družine, izgradnjo garažnih hiš za domačine in ureditev priobalnega pasu.