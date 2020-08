Afera Aleksandre Pivec z novimi zapleti

Nikoli nisem izkoriščala položaja ministrice, je na svojem Facebook profilu zapisala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Medtem pa se očitki množijo. Je bila v izolskem hotelu Marina na račun občine nastanjena celo dvakrat? Televizija Slovenija razkriva, da je tam prenočila že konec maja lani, tudi takrat ob prazniku oljk, vina in rib. Policija pa je zanikala, da naj bi junija v drugi hotelski sobi spala varnostnika Pivčeve. Račun v višini 250 evrov je poravnal eden od varnostnikov, denar pa je šel iz proračuna Policije.

"Račun, ki je bil zavrnjen s strani občine, ni bil skladen z naročilnico. Zato je bil izstavljen novi račun," pojasnjuje vodja izolskega hotela Marina Ivica Evačić. Da so na zahtevo občine izbrisali imena Aleksandre Pivec in njenih dveh sinov pa je zdaj potrdil tudi direktor hotela. "Nobene potrebe ni, da bi plačevali slovenskim gostom, vključno s politiki. Še manj pa bi bilo primerno, da bi občina plačevala družinskim članom kogarkoli,"pa je oster izolski podžupan Aleksej Skok. Nad dogajanjem so poleg podžupana zaskrbljeni tudi nekateri drugi občinski svetniki. "Novica me je presenetila. Prebrala sem jo v medijih in sem bila kar malo zgrožena," je povedala izolska občinska svetnicaSara Rutar. Zaskrbljen pa je še en svetnikGašper Čehovin. "Zadeva meče senco dvoma in dvom je upravičen, da je morda neki podoben način dogovarjanja ne le, kdo bo plačal hotelske stroške, ampak tudi morda kaj veliko večjega," pravi.

icon-expand Glede plačila stroškov Aleksandre Pivec zaskrbljeni številni izolski občinski svetniki. FOTO: Miro Majcen

Poleg razmetavanja javnega denarja pa svetnike skrbi tudi odziv župana Danila Markočiča."Tako kot ni najbolj zgledna in najboljša praksa takšno ravnanje ministrice, tudi županovo javljanje ni ravno zgled," meni Čehovin. Strankarski kolega Pivčeve in edini župan iz stranke DeSUS se namreč vse od petka ne oglaša na telefon. "Vsekakor bi radi pozvali župana Izole, da poda nek odgovor, da razčistimo zadevo, da ne bo prihajalo do slabe volje in nejevolje,"pravi Rutarjeva. Podžupan Skok pa ob tem predlaga rešitev, kako lahko Markočič, vsaj nekoliko popravi nastalo situacijo. "Morda bi bilo na mestu, da sledi tej napaki, temu spodrsljaju iskreno opravičilo vsem občanom Izole in povračilo vseh stroškov iz lastnega žepa," je predlagal. Na občini še naprej molčijo. Pravijo namreč, da pripravljajo dokumentacijo, ki jo je od njih zahtevala protikorupcijska komisija.

icon-expand Izolski župan Danilo Markočič se že več dni ne oglaša na telefon. FOTO: 24UR