Izpadanje las, ki ga povzročite sami

Če uživate v športu in ste posledično zelo aktivni, seveda ne boste tega zmanjševali. Vseeno se vam ni treba sprijazniti s čedalje bolj redkimi lasmi. Pomoč nudijo zdrava prehrana z veliko vitamini, ki imajo antioksidativno moč in s tem delujejo proti prostim radikalom. Takšna živila so denimo banane, jabolka in paradižnik, pa tudi kava in rdeče vino v majhnih količinah. Poskrbite za zadostno regeneracijo med športnimi intervali, izogibajte se dodatnim faktorjem stresa in spite dovolj. Pomagate si lahko tudi s kozmetiko z učinkovinami, ki delujejo neposredno skozi lasišče. Takšen izdelek je recimo Subrina Recept šampon After Sport, osvežujoč šampon, ki obnavlja lase ob povečani telesni aktivnosti. Namenjen je moškim, ki se ukvarjajo s športom. Vsebuje antioksidant tavrin, ki deluje proti prostim radikalom in posledično oslabljenim lasem. Poprova meta in mentol dodatno stimulirajo prekrvavitev v lasišču in poskrbijo za podaljšano svežino.