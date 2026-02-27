Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Zgodba se razvija

Izpadlo je mobilno omrežje A1

Ljubljana, 27. 02. 2026 16.55 pred 14 minutami 1 min branja 118

Avtor:
Ne.M. STA
Mobilni telefon

Kaže, da se telekomunikacijski operater A1 sooča z obsežnejšim izpadom storitev. Nedostopna je spletna stran A1, kot je razvidno iz objav uporabnikov na družbenih omrežjih, pa prav tako ne deluje mobilno omrežje.

Izpad omrežja A1
Izpad omrežja A1
FOTO: STA

Omrežje A1 je izpadlo, uporabniki ne morejo opravljati klicev in uporabljati mobilnih podatkov. Sodeč po komentarjih na Redditu se z izpadom soočajo uporabniki na širšem območju Slovenije, med drugim v Ljubljani in Mariboru.

Nedostopni sta tako uradna spletna stran A1 kot aplikacija za mobilne naprave Moj A1.

"Na območju celotne Slovenije prihaja do nedelovanja mobilnih in fiksnih storitev. Strokovnjaki bodo napako odpravili v najkrajšem možnem času. Za nevšečnosti se opravičujemo," so okoli 17.30 prek Facebooka sporočili iz A1.

V manjšem obsegu imajo težave tudi uporabniki operaterja T-2, ker ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala oz. omrežja, je še razbrati iz objav uporabnikov.

Na A1 gostujeta tudi operaterja HoT in bob.

Na klicnem centru Telekoma so za Delo navedli, da težav z izpadom nimajo.

Na Telemachu so potrdili, da so težave na strani omrežja A1. Zagotovili so, da njihovi uporabniki težav nimajo.

Vodja nacionalnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič je dejal, da kaže na težave pri preusmerjanju prometa in da zaenkrat ni indicev, da bi šlo za kibernetski napad.

Uradnih informacij o samem izpadu še ni. Vprašanja smo poslali Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), odgovore še čakamo.

mobilno omrežje izpad telekom a1

Stavka policijskega sindikata bi se lahko začela 12. marca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI118

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
27. 02. 2026 18.16
Je golob govoru čez trumpa pa je trump pač stikav za on pa off premaknu 😬
Odgovori
0 0
LoL24pooptv
27. 02. 2026 18.12
Telemach je tudi mal šteky med 16 iz 17 h, zgleda da je bil obsežen kibernetski napad.
Odgovori
+1
1 0
hanzll
27. 02. 2026 18.12
Me zanima koliko se taki izpadi poznajo na položnicah v korist uporabnikov?
Odgovori
+1
2 1
Artechh
27. 02. 2026 18.13
Če je 5h je 10% dol, če je 120h 100% dol za tist mesec iz spomina
Odgovori
-1
0 1
Veščec
27. 02. 2026 18.15
nič. še ceno bi nabil za popravilo škode,pa to
Odgovori
0 0
Ice_Cat
27. 02. 2026 18.12
ziher Rusi
Odgovori
0 0
NeXadileC
27. 02. 2026 18.09
Snažilka Fata dobila službo v A1, pa lomasti okoli s sesalnikom in meta varovalke?
Odgovori
+4
4 0
inside1
27. 02. 2026 18.08
sem menjal operaterje, ugotavljam, da A1 in Telemach sploh nista to za kar si tako reklamo delajo. A1 ima vsaj vowifi, telemach ga ne rabi tak so dobri, pravijo. :))
Odgovori
+0
1 1
4BIDEN
27. 02. 2026 18.08
telekom, je prava izbira :D
Odgovori
+0
1 1
inside1
27. 02. 2026 18.14
ja in tudi najdražji, pa ne bi rabil bit..... saj bodo dve leti kmalu mimo, pa se bo spet menjava naredila...
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
27. 02. 2026 18.07
No vsaj reklama za pajsko mazat dela...
Odgovori
0 0
afna
27. 02. 2026 18.07
Zanimivo je to, da ko pade mobilno omrežje za 2h, nastane cela "štala"...
Odgovori
+1
1 0
Haloo
27. 02. 2026 18.06
Sranje a1 in bob
Odgovori
+1
2 1
Vakalunga
27. 02. 2026 18.06
O polomu Nike Kovač v Evropskem parlamentu pa nič, pogorela, kot snop.,
Odgovori
+6
7 1
96bimBo
27. 02. 2026 18.12
Preobjedla tortic?
Odgovori
+2
2 0
Pamir
27. 02. 2026 18.04
Janšiti zahtevamo odstop Goloba, on je kriv za izpad omrežja.
Odgovori
-2
1 3
tomahawk
27. 02. 2026 18.04
Gremo hitr po kvas moko pa sekret papir. Nikol ne veš tole je sumljivo. Vsaj za 4 tedne treba nakupt 😆😆😆
Odgovori
+0
1 1
FERDO9
27. 02. 2026 18.02
Odkar T2 gostuje pri A1 so z zvezami same težave. Prekinja, ne dobiš proste linije in še marsikaj - čeprav uporabljaš doma VoWIFI, pa je isto sranje! Ko je bil T2 na gostovanju pri TELEKOMu ni bilo nikoli težav - ko jim je TELEKOM malo podražil gostovanje so pa prebežali na A1 in s tem so se začele težave!
Odgovori
+3
4 1
Duh8
27. 02. 2026 18.02
Zamislite si potem kako bi v naši državi delovalo napajanje električnih vozil.
Odgovori
+3
4 1
Stojadina-sportiva
27. 02. 2026 18.02
Napiše napako, visečega kadavra ni mogoče doseči...
Odgovori
+1
2 1
bančnik
27. 02. 2026 18.01
Janša je kriv.
Odgovori
-3
1 4
96bimBo
27. 02. 2026 18.14
In Janša bo kriv.
Odgovori
0 0
inside1
27. 02. 2026 18.00
tudi v posavju ne dela, nema omrežja...
Odgovori
+1
1 0
mungus
27. 02. 2026 17.59
pravilno.....nobene škode.
Odgovori
-4
0 4
Cmrlj3
27. 02. 2026 18.03
Res? Si pomislil koliko ljudi potrebuje telefon za službo? In internet tudi?
Odgovori
+2
2 0
Veščec
27. 02. 2026 17.59
na telemach pejte,nkol ne odpove,pa to
Odgovori
-1
1 2
2K18
27. 02. 2026 18.14
Kaj si ti plačan od ''telemach-a?'' za reklamo???? Pač imam naročnino, ki je že vsaj 10let fiksna in nima nekih akcijskih ponudb.... Bil 1x, pa jim je vseeno. Po izteku pogodbe , dal odpoved, MI POSTAVIJO VPR.''zakaj odhajate?''. Noo, do okoli popoldneva bil na mobilnem omrežjuA1 brez problema...Doma na hišnem Wi-Fi. Če ne bi bral tega, ne bi vedel za izpad. Test mi pokaže izpad .((((((
Odgovori
0 0
St. Gallen
27. 02. 2026 17.59
Marca je v Svici referendum o znizanju rtv narocnine :-), za podjetja gratis....ucite se od boljsih
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
27. 02. 2026 18.16
Pshaw, bedna Švica ima le 7 ministerstev.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Prvomajske počitnice po nizki ceni: destinacije, ki ponujajo največ za vaš denar
Prvomajske počitnice po nizki ceni: destinacije, ki ponujajo največ za vaš denar
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543