Izpadlo je mobilno omrežje A1

Omrežje A1 je izpadlo, uporabniki ne morejo opravljati klicev in uporabljati mobilnih podatkov. Sodeč po komentarjih na Redditu se z izpadom soočajo uporabniki na širšem območju Slovenije, med drugim v Ljubljani in Mariboru.

Nedostopni sta tako uradna spletna stran A1 kot aplikacija za mobilne naprave Moj A1.

"Na območju celotne Slovenije prihaja do nedelovanja mobilnih in fiksnih storitev. Strokovnjaki bodo napako odpravili v najkrajšem možnem času. Za nevšečnosti se opravičujemo," so okoli 17.30 prek Facebooka sporočili iz A1.

V manjšem obsegu imajo težave tudi uporabniki operaterja T-2, ker ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala oz. omrežja, je še razbrati iz objav uporabnikov.

Na A1 gostujeta tudi operaterja HoT in bob.

Na klicnem centru Telekoma so za Delo navedli, da težav z izpadom nimajo.

Na Telemachu so potrdili, da so težave na strani omrežja A1. Zagotovili so, da njihovi uporabniki težav nimajo.

Vodja nacionalnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič je dejal, da kaže na težave pri preusmerjanju prometa in da zaenkrat ni indicev, da bi šlo za kibernetski napad.

Uradnih informacij o samem izpadu še ni. Vprašanja smo poslali Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), odgovore še čakamo.