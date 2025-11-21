Izpitne vožnje bodo po novem tudi ob sobotah in nedeljah

Trenutne čakalne dobe za praktični del vozniškega izpita znašajo po podatkih AVP znašajo 100 dni v Ljubljani, Domžalah, Kranju in Jesenicah, do 51 dni v Mariboru, do 87 dni na Ptuju, in 49 dni v Murski Soboti.

Najkrajša čakalna doba, 29 dni, je v Trbovljah.

"Z namenom dodatnega skrajševanja čakalnih dob bo na Območju 2 (Ljubljana, Domžale, Kranj, Jesenice) bo od 1. decembra 2025 do 28. februarja 2026 možno opravljati praktični del vozniškega izpita tako ob sobotah kot tudi ob nedeljah. Ukrep je časovno omejen, saj je namenjen hitrejšemu skrajšanju čakalnih dob v najbolj obremenjenih krajih," so sporočili z Agencije za varnost prometa.