Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Izpitne vožnje bodo po novem tudi ob sobotah in nedeljah

Ljubljana, 21. 11. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
7

Na Agenciji za varnost prometa (AVP) skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo (MZI) izvajajo vrsto ukrepov za skrajševanje čakalnih dob na vozniških izpitih, predvsem na najbolj obremenjenih izpitnih območjih. Na nekaterih območjih so se čakalne dobe zmanjšale za 20 do 50 odstotkov. Od 1. decembra bodo izpitne vožnje tudi ob sobotah in nedeljah, na voljo pa bo več ocenjevalcev.

Trenutne čakalne dobe za praktični del vozniškega izpita znašajo po podatkih AVP znašajo 100 dni v Ljubljani, Domžalah, Kranju in Jesenicah, do 51 dni v Mariboru, do 87 dni na Ptuju, in 49 dni v Murski Soboti.

Najkrajša čakalna doba, 29 dni, je v Trbovljah.

"Z namenom dodatnega skrajševanja čakalnih dob bo na Območju 2 (Ljubljana, Domžale, Kranj, Jesenice) bo od 1. decembra 2025 do 28. februarja 2026 možno opravljati praktični del vozniškega izpita tako ob sobotah kot tudi ob nedeljah. Ukrep je časovno omejen, saj je namenjen hitrejšemu skrajšanju čakalnih dob v najbolj obremenjenih krajih," so sporočili z Agencije za varnost prometa.

Izpit za avto
Izpit za avto FOTO: Adobe Stock

Od ponedeljka, 24. novembra, bo na teoretičnem delu vozniškega izpita na Območju 2 enega od dveh predpisanih ocenjevalcev nadomestil varnostnik. "Varnostna služba bo prisotna do konca februarja 2026, kar bo omogočilo, da se drugi ocenjevalci usmerijo na izvajanje praktičnega dela izpita – tam, kjer je potreba največja," so pojasnili.

Dodali so, da je uspešno kandidatov v prvem poskusu izpitne vožnje v povprečju le nekoliko nad 50 odstotkov, zato je "za hitrejše reševanje težav pomembno tudi, da kandidati na izpit pridejo dobro pripravljeni in po priporočilih učiteljev vožnje".

čakalna doba izpiti vožnja ukrepi
Naslednji članek

Božičnica: Inšpektorat poziva k pravočasnemu izplačilu in napoveduje nadzor

Naslednji članek

Velik padec kripta, razprodaja tehnoloških delnic

SORODNI ČLANKI

Starši, pozor: To so najpogostejše napake, zaradi katerih bo vaš otrok padel na izpitu za avto.

Pri 76 letih prvič opravil vozniški izpit

Štiri mesece čakanja na izpitno vožnjo, inštruktor ogorčen

O čem je Paul Mescal lagal na avdiciji, da je dobil vlogo?

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
21. 11. 2025 12.12
Nujno potrebujemo modernizacijo vožnjo 16 letnikov ob spremstvu staršev omejena vožnja na mesto bivanja od teh famoznih AVTO ŠOL pa samo izpit..T ako kot v ZDA pa je red na cesti, vozniki kulturni ne tako kot pri nas..ko gre samo za to da te olupijo do konca.
ODGOVORI
0 0
Janez23
21. 11. 2025 12.10
-1
Kakšne delovne nedelje? Zahtevamo odstop vlade Janeza Janše in 4 dnevni delovnik, ki nam ga bo dala leva vlada. . Je Jonas rekel, petki bodo fraj, pa 30 dni do specialista( najbrž unga za evtanazijo).
ODGOVORI
0 1
?rni Ov?ar
21. 11. 2025 12.08
+1
Za ta denar ( cena izpita)bi lahko delali tudi ponoči.
ODGOVORI
1 0
Omizje
21. 11. 2025 12.06
+3
kandidate mečejo po tekočem traku da so si ustvarili čakalne dobe.enostavno so si izborili zahteve
ODGOVORI
3 0
Špica
21. 11. 2025 12.03
-1
pa za 1 januarja tud.
ODGOVORI
0 1
Artechh
21. 11. 2025 12.03
+2
Aha 7 dni na teden bodo delal? Al kdo bo delal v nedeljo? Sepravi si bodo nedeljske dodatke izplačevali v ponedeljek pa doma
ODGOVORI
3 1
Smuuki
21. 11. 2025 10.58
-1
Je lukec popustil s svojim štemplanjem? To pa ne bo šlo. 36 urni tedenski delavnik in niti minute čez kot poklični šoferji
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363