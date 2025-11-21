Izpitne vožnje bodo po novem tudi ob sobotah in nedeljah

Trenutne čakalne dobe za praktični del vozniškega izpita znašajo po podatkih AVP znašajo 100 dni v Ljubljani, Domžalah, Kranju in Jesenicah, do 51 dni v Mariboru, do 87 dni na Ptuju, in 49 dni v Murski Soboti.
Najkrajša čakalna doba, 29 dni, je v Trbovljah.
"Z namenom dodatnega skrajševanja čakalnih dob bo na Območju 2 (Ljubljana, Domžale, Kranj, Jesenice) bo od 1. decembra 2025 do 28. februarja 2026 možno opravljati praktični del vozniškega izpita tako ob sobotah kot tudi ob nedeljah. Ukrep je časovno omejen, saj je namenjen hitrejšemu skrajšanju čakalnih dob v najbolj obremenjenih krajih," so sporočili z Agencije za varnost prometa.
Od ponedeljka, 24. novembra, bo na teoretičnem delu vozniškega izpita na Območju 2 enega od dveh predpisanih ocenjevalcev nadomestil varnostnik. "Varnostna služba bo prisotna do konca februarja 2026, kar bo omogočilo, da se drugi ocenjevalci usmerijo na izvajanje praktičnega dela izpita – tam, kjer je potreba največja," so pojasnili.
Dodali so, da je uspešno kandidatov v prvem poskusu izpitne vožnje v povprečju le nekoliko nad 50 odstotkov, zato je "za hitrejše reševanje težav pomembno tudi, da kandidati na izpit pridejo dobro pripravljeni in po priporočilih učiteljev vožnje".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.