Izplačan bo dodatek za veliko družino

Pravico do dodatka ima eden od staršev pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. Za družine, ki otroški dodatek prejemajo v drugi državi članici EU ali Evropskega gospodarskega prostora, veljajo posebna pravila. V letu 2024 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 17 milijonov evrov za 35.067 družin.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2024 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.