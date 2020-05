KSJS: Pričakovanja, da bi vsi v javnem sektorju prejeli solidarnostno pomoč, so lahko preveč optimistična

Sindikati v zadnjih dneh prejemajo številna vprašanja o upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči, ki jo za primer naravne nesreče (pod to spada tudi epidemija nalezljive bolezni) predvidevajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) in panožne pogodbe v javnem sektorju.

V skladu s KPND in panožnimi kolektivnimi pogodbami v javnem sektorju pripada zaposlenemu solidarnostna pomoč tudi v primeru elementarne (naravne) nesreče. Kolektivne pogodbe določajo, da zaposlenemu pripada solidarnostna pomoč tudi v primeru "požara in elementarne nesreče, ki prizadene zaposlenega" . V skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se za naravno nesrečo šteje tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni, v konkretnem primeru je to epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19), ki je bila z odredbo ministra za zdravje razglašena na območju Republike Slovenije od 12. marca 2020 od 18. ure naprej.

"Val tovrstnih vprašanj in zahtev po pojasnilih je posledica odločitve nekaterih sindikatov, da svoje članice in člane pozovejo, naj vložijo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči. Ker gre za zahtevek, o katerem se odloči vsak posameznik, je Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) Slovenije, dolžna opozoriti, da so pričakovanja, da bi bila omenjena pomoč izplačana vsem zaposlenim v javnem sektorju, lahko preveč optimistična," so v posebnem obvestilu sindikalnim zaupnikom glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče sporočili iz Glavnega odbora (GO) SVIZ.

Sindikati, vključeni v KSJS, se zato – kot navajajo – niso odločili, da bi članstvo pozivali k množičnemu in avtomatičnemu podajanju vlog za izplačilo solidarnostne pomoči. "Odločitev o tem, ali to pomoč resnično potrebuje in ali bo vlogo za izplačilo solidarnostne pomoči iz naslova elementarne nesreče podal, je na vsakem posameznem delavcu. Le vsak zase lahko presodi in oceni, ali so zanj nastale takšne okoliščine, ki opravičujejo izplačilo solidarnostne pomoči, ter te okoliščine ustrezno obrazloži v sami vlogi. Solidarnostna pomoč namreč mora izkazovati solidarnostni moment do zaposlenega, ki se je znašel v stiski," pojasnjujejo.