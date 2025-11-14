Izplačilo božičnice: 'Vlada naj zagotovi brezobrestna mikroposojila'

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v zbornici, je bilo lani po dostopnih podatkih podjetij z negativnim poslovnim rezultatom okoli 21.000.

"Božičnica je v obliki predvolilnega bombončka predsednika vlade prišla tako rekoč čez noč in presenetila številne obrtnike ter podjetnike, ki tega stroška niso predvideli, mnogi med njimi pa božičnice zaradi slabih poslovnih rezultatov v tem letu sploh ne morejo izplačati," je opozoril predsednik OZS Blaž Cvar.

Številni obrtniki in podjetniki po navedbah OZS nelikvidnosti ne morejo dokazati na način, ki ga zahteva zakon. Izplačilo zimskega dodatka jih bo tako potisnilo v težave, so navedli.

"Vlada naj torej, če že vztraja na obvezni božičnici, tem podjetjem zagotovi mehanizem, ki jim bo omogočil izplačilo božičnice," je pozval Cvar.

Med predlogi, ki jih je OZS naslovila na ministrstvi za finance in gospodarstvo, je vzpostavitev hitrega brezobrestnega mikroposojila s trimesečnim moratorijem in dobo vračanja v dolžini šest mesecev. Namenski mehanizem bi se lahko po njihovi oceni zagotovilo prek Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), SID banke, javne agencije Spirit oziroma posebnega likvidnostnega programa.

"Tako kot je država priskočila na pomoč javnim zavodom in javnim ustanovam, ki zaradi slabih poslovnih rezultatov decembra ne bi mogli izplačati nenačrtovanega zimskega regresa, tako tudi gospodarstvo pričakuje pomoč v obliki mehanizmov, ki bodo neplanirano obveznost pomagali realizirati," so zapisali.

Finančno ministrstvo so pozvali tudi k dopolnitvam zakona na način, da si bodo lahko samostojni podjetniki za znesek zimskega regresa znižali davčno osnovo dohodka iz dejavnosti. "Nedopustno je, da zavezanci, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti, niso upravičeni do zimskega regresa oziroma jim ta ne znižuje davčne osnove dohodka iz dejavnosti," so prepričani v OZS.

Delodajalske organizacije naj bi sicer danes sprejele odločitev, ali nad zakon o obvezni božičnici z vetom prek državnega sveta ali z ustavno presojo prek ustavnega sodišča, ki bi jo sicer lahko vložile šele po njegovi objavi v uradnem listu. "O sami ustavnosti zakona naj presojajo ustavni pravniki in ustavno sodišče," se je danes zavzel predsednik OZS Cvar.

Poslanci so v torek podprli zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki prinaša obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače, ki bo neobdavčena in neoprispevčena, ob še neuveljavljeni pokojninski reformi zagotavlja letošnje izplačilo zimskega dodatka upokojencem, prenavlja pa tudi sistem t. i. normirancev, in sicer z zvišanjem praga za vstop in prihodkovnega pogoja za obvezen izstop iz sistema.

Božičnica naj bi bila letos v višini 639 evrov izplačana do 18. decembra ali v skrajnem primeru do konca marca prihodnje leto, dodatek za upokojence pa v višini 150 evrov do 19. decembra.