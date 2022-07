Izplačilo nagrad: začetek konca prostovoljnega gasilstva?

Ministrstvo za obrambo bo do konca avgusta pripravilo zakonsko rešitev, ki bo omogočala izplačilo posebne nagrade prostovoljcem, vključenim v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob intervencijah v primeru nesreč večjega obsega. Do nagrade bodo upravičeni prostovoljci, aktivirani na podlagi državnega načrta in vpoklicani s strani civilne zaščite. Da je to "začetek konca prostovoljnega gasilstva, kot ga poznamo danes", je medtem o denarnem nagrajevanju gasilcev zapisal regijski gasilski poveljnik za Pomurje Dušan Utroša.

Vlada je sprva na dopisni seji v petek sprejela odločitev, da bo prostovoljnim gasilskim društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki so pomagale pri gašenju požara na Krasu, zagotovila finančna sredstva. Gasilcem in prostovoljcem, ki so pri gašenju sodelovali do osem ur na dan, bodo namenili 63 evrov, tistim, ki so sodelovali več kot osem ur na dan, pa 94,5 evra.

Pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev se bo zagotovilo iz sredstev proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

Danes je nato odločitev še razširila, in sicer tako, da se z dopolnitvijo normativne ureditve ustvari zakonska podlaga za izplačilo posebnih nagrad prostovoljcem, vključenim v sistem zaščite, reševanja in pomoči v primeru sodelovanja ob intervencijah v primeru nesreč večjega obsega. 'Verjemite, da niti eden slovenski gasilec ni šel na Kras pomagat za denar' "Gasilci svoje poslanstvo opravljamo prostovoljno. To je pač način življenja, pri katerem gre za eno samo veliko odrekanje služiti ljudem. Ne glede na to, da pri tem včasih tvegamo svoje zdravje in življenje," je na Facebook zapisal Dušan Utroša, regijski gasilski poveljnik za Pomurje, ki je začuden, ko jim za opravljanje dela ponujajo plačilo. Čeprav ceni gesto, zatrjuje, da niti eden slovenski gasilec ni šel na Kras pomagat za denar. Po njegovem mnenju bo, ko se bo začelo s plačevanjem gasilcem, konec prostovoljnega gasilstva.

Izpostavil je tudi, da v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami gasilci niso sami. "Pa se spomnimo pogumnih potapljačev (Blanca), vsakodnevnega dela gorskih reševalcev, jamarjev, kinologov ... Tudi ti tvegajo svoje glave na velikih intervencijah in bi bili prav tako upravičeni do nadomestil. Solidarnostnega duha vseh prostovoljcev se ne da nadomestiti z denarjem," je prepričan. In kaj bi morali po njegovem mnenju narediti? Spoštovati Zakon o gasilstvu, "kjer vse lepo piše" "V prvi vrsti politiki vseh barv pri delodajalcih (na osnovi stimulacije) dokončno uredite, da bodo prostovoljnega gasilca brez težav spustili na intervencije, vaje in izobraževanja. Ja, težave smo imeli kljub sprejeti zakonodaji," je opozoril.

icon-expand Boj gasilcev s požari na Krasu FOTO: Damijan Žibert