Izplačilo neizrabljenega dopusta: KPK Koritniku izrekla 400 evrov globe

Komisija je leta 2022 prejela prijavo, v kateri so bili očitki o nepravilnostih in sumu nasprotja interesov pri odločanju o denarnih izplačilih posameznim ministrom vlade Janeza Janše zaradi neizrabljenih dopustov.

O predlogih denarnih nadomestil za neizkoriščen dopust so ministri odločali na dveh dopisnih sejah komisije za administrativne zadeve in imenovanja (KAZI), pri čemer so bili vsi sklepi sprejeti na način, da nihče od članov komisije ni glasoval zanje, je ugotovila KPK. Kot navajajo v sporočilu za javnost, hkrati iz zapisnika ni razvidno, kateri izmed članov KAZI so na dopisni seji sploh sodelovali.

"Tovrstna praksa, ki v skladu s poslovnikom vlade velja tako za dopisne seje vlade kot njenih delovnih teles, je izrazito tvegana in ne dosega pričakovanega standarda transparentnosti," so opozorili. Vladi so zato podali priporočila, kako naj zagotovi, da bo sprejemanje odločitev bolj transparentno. "Praksa sprejemanja odločitev namreč ne dosega standarda transparentnosti, ki se pričakuje od institucije, kot je vlada," so še zapisali na protikorupcijski komisiji.

Zato so vladi priporočili, naj zapisniki sej vsebujejo podatke o tem, kateri člani so na seji sodelovali, in naj spremeni način glasovanja tako, da zgolj dejansko oddan glas (za ali proti) posameznega člana šteje, da je bilo glasovanje opravljeno. Prav tako je vladi priporočila, da preuči, ali so pooblastila, ki jih ministri izdajo državnim sekretarjem za nadomeščanje na sejah KAZI, skladna s poslovnikom vlade. "Konkretni primer znova potrjuje, da bi vlada potrebovala tudi načrt integritete," so še poudarili.