Izplen mariborskih radarjev: rekorder namesto 40 vozil 70 km/h

Za prehitrimi vozniki so radarji prežali na štirih lokacijah, in sicer v neposredni bližini Vrtca Studenci in treh osnovnih šol: Ludvika Pliberška, Rada Robiča v Limbušu in Martina Konšaka.

Na mariborski občini so zadovoljni, da je večina voznikov upoštevala predpisano hitrost, sploh ker so hitrost merili v okolici šol in vrtca. "Upamo pa, da to ni samo posledica komuniciranja in napovedi akcije merjenja hitrosti, ampak da je to oz. da bo to praksa vsak dan na vseh cestah na območju MO Maribor. Prav tako nas veseli, da višina prekoračitev ni alarmantna, kar je razvidno iz povprečja hitrosti na vseh lokacijah," so nam sporočili iz mariborske občine.

Podobne akcije bodo izvedli tudi v prihodnje. Medobčinsko redarstvo bo meritve izvajalo na podlagi odločitve lokalnih skupnosti oz. občin, ki so del skupne občinske uprave. Lokacije meritev medobčinsko redarstvo določi skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, saj upravljalec cest pozna problematiko previsokih hitrosti na svojem cestnem omrežju, so še napovedali na mariborski občini.