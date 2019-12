Izpolni vse športne želje, z brezplačno dostavo, v Decathlonu

Najboljše športne ideje za božična in novoletna darila te čakajo na prenovljeni strani decathlon.si

Božični čas je najlepši čas leta; poln obdarovanja, ljubezni, druženja s prijatelji in družino, kuhanega vina, lahko pa je tudi stresno, še posebej ko iščemo darila – opravilo, s katerim marsikdo odlaša do zadnjega trenutka. Zagotovo se skoraj vsi tvoji prijatelji ukvarjajo s kakšnim športom (da, tudi šah je šport, prav tako balinanje). Razveseliš jih lahko z enim od tisoče artiklov z naše spletne strani. Tistim, ki pa niso še športniki, a potrebujejo le malce motivacije, pa lahko pomagaš z idejami za novoletne zaobljube, ki bodo držale kaj več kot kakšen teden, tako da jim predlagaš kak šport ali aktivnost.

Na naši prenovljeni spletni strani decathlon.si najdeš tisoče različnih artiklov tudi za športe, za katere nisi niti vedel, da so športi, a so, ravno tako kot vsem nam poznani nogomet, rokomet, košarka ali fitnes. V našem naboru lahko najdete artikle tudi za športe, ki ste jih morali najprej poguglati, da ste ugotovili, kaj so, kot sta padel ali dvoranski hokej. Seveda pa imamo še dobro novico – za vse nakupe, ki jih boste opravili v zadnjem trenutku na spletu, vam Decathlon do 31. 12. krije stroške pošiljanja.

Zagotovo poznaš naše Passionove blagovne znamke, kot sta recimo Quechue za planinarjenje in treking ali Kipsta, ki pokriva skupinske športe. V Decathlonu najdeš več 100 Passionovih blagovnih znamk, vsaka pokriva svoj šport, skupno pa jim je to, da jih razvijajo naši strokovnjaki in športni navdušenci v naših centrih za razvoj po vsem svetu. To so artikli, ki se odražajo po odličnih tehničnih značilnostih, mnogih inovacijah in neponovljivi ceni. Tako na primer lahko nekoga, ki uživa v planinarjenju, razveseliš z inovativnim nahrbtnikom Quechua NH 10 s kar 10-letno garancijo za samo 2,99 EUR, nekomu, ki je zaljubljen v morje, pa lahko pod jelko postaviš našo inovativno Easybreath masko, da bo lažje dočakal poletje.

Še ena izmed prednosti Decathlona, ki si jo zagotovo opazil, je, da so artikli vseh sezonskih športov dostopni skozi vse leto po enakih, najnižjih cenah. Če zimske mesece preživljaš v toplih krajih, lahko vse potrebno za to najdeš v naših trgovinah v Ljubljani, Mariboru, Celju in na spletni strani decathlon.si. Nihče si ne želi raziskovati Karibov v zimskih hlačah. Naši Decathlonovci to zelo dobro vedo, zato te pripravljeni pričakujejo s celotnim asortimentom za najbolj vroče tropske avanture; z maskami za potapljanje, parei, kopalkami in brisačami.

