Izpoved mamice 3-letnika, ki je zbolel za ošpicami: 'Tega ne privoščim nikomur'

"Sem nemočna, besna in razočarana nad vsemi na vseh nivojih … Zgodilo se je ravno to, česar sem se najbolj bala v zadnjem letu." To je delček osebne izpovedi matere in žene, katere otrok in mož sta zbolela za ošpicami. Zaradi zdravstvenega stanja sta oba necepljena. V zapisu, ki ga je objavil zdravstveni portal Zdravstvena.info , pojasni, da se je mož okužil na službenem potovanju – v mladosti ni smel biti cepljen zaradi pomanjkljive imunosti in zdravljenja. 3-letnik pa ima poleg hudega dermatitisa še pridruženo bolezen, ki je kontraindikacija za cepljenje, in je na imunosupresivnih zdravilih. Najprej je zbolel mož, potem pa še otrok. "Žal smo bili odvisni od kolektivne imunosti, ki pa je očitno toliko padla, da so se ošpice razširile in dosegle našo družino." Ob tem se sprašuje, če se vračamo v leto 1960, saj naj bi to izredno nalezljivo bolezen že izkoreninili.

"Nikomur ne privoščim tega"

V zapisu lahko tudi preberemo, kako težak je lahko potek bolezni. "Rada bi vas povabila vsako noč in dan opazovati in negovati otroka ter gledati, če je še živ." 3-letniku se je poslabšala osnovna bolezen, ima visoko vročino, ne je in ne pije. Upoštevali so nasvete ZD Škofja Loka – ostali so doma in se držijo v karanteni, da ne okužijo še drugih."Smo 24/7 v maskah (ena stane 18 evrov, kje je še vse ostalo ... bolniške, moževa in moja), sama sem za vse, nihče ne sme blizu, že organizirati prehrano in osnovno nego je skorajda misija nemogoče, kaotično in obupano je vse skupaj. Nikomur ne privoščim tega ... NIKOMUR!" Ob tem pa jo še preplavljajo skrbi za otroka:"Bo dobil hudo pljučnico? Izgubil sluh? Če bo preživel, bo čez deset let zaradi okužbe z ošpicami dobil vnetje osrednjega živčevja?"

Zaključi z besedami: "Ostaja le še upanje, da ošpice prebolita in bosta brez posledic in da nismo slučajno okužili še koga … žalostno, kam smo prišli … nimam več besed …"

Letos že 41 okuženih

Kot smo poročali, je število okuženih pri nas naraslo na 41, s čimer se bližamo rekordnemu številu iz leta 2014. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Precepljenost je pri nas pod priporočenimi 95 odstotki.

Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz), so ošpice akutna, zelo nalezljiva virusna bolezen, za katero so značilni vročina, kašelj, nahod, vnetje veznic in značilen izpuščaj. Ta se pojavi od tretjega do sedmega dneva bolezni najprej na obrazu, nato se razširi po telesu, traja od štiri do sedem dni. Zapleti bolezni se lahko kažejo kot vnetje srednjega ušesa, pljučnica, driska in vnetje možganskega tkiva. Smrtni izid bolezni je relativno redek. Inkubacijska doba pri ošpicah znaša okoli deset dni. Bolniki postanejo kužni štiri dni pred pojavom izpuščaja in ostanejo kužni do štiri dni po pojavu izpuščaja. Ošpice se prenašajo kapljično, po zraku, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe, redkeje z osrednjim prenosom preko sveže onesnaženih predmetov.

V štirih državah ošpice niso več izkoreninjene

Število primerov okužb z ošpicami se je v Evropi v prvi polovici letošnjega leta povečalo na 90.000. To je več kot v celotnem lanskem letu, je avgusta objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Od januarja do junija so ošpice v Evropi terjale 37 življenj. V organizaciji so tudi zapisali, da so štiri države, Albanija, Velika Britanija, Grčija in Češka, izgubile status države, v kateri so ošpice izkoreninjene.