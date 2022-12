Izpoved mlade zdravnice: Dihaj, saj boš preživela še ta službeni dan

Pod pismo, ki so ga objavili, je podpisana mlada zdravnica, ki je pravkar opravila strokovni izpit in se zaposlila v zdravstvenem domu, da bi ugotovila, v katero specializacijo naj se usmeri. Čeprav se ne želi osebno izpostavljati, je želela deliti svojo izkušnjo. "Dihaj, saj boš preživela še ta službeni dan," si je mislila že na poti v službo, kjer so jo pričakali "izpraznjeni obrazi" medicinskih sester. Porinjena je bila v ambulanto zdravnice, ki je prenehala z delom v ZD.

Po njenih besedah so ljudje nenaročeni prihajali v zdravstveni dom, tolkli po vratih ambulant in nad njimi izvajali verbalno in psihično nasilje. "In ne obsojam jih. Ker jih razumem. Ker bi jaz iz nemoči najbrž ravnala enako. Naveličani so. Žal jih večina ne zmore razumeti, da smo naveličani tudi tisti, ki smo na drugi strani in ki delamo ne le vse, kar je v naših močeh, ampak veliko preko naših moči," pravi. Boji se, da bo zaradi tega prihajalo do vse več napak. "Bojim se, da bom kaj spregledala, saj imam za sabo le slab mesec uvajanja v delo in se od mene pričakuje, da bom znala enako kot nekdo, ki je zaključil specializacijo iz družinske medicine. In to ekspresno hitro."

To, da ima na voljo specialista, po njenih besedah ni odgovor. "Ker ga nimam. Tudi če je fizično tam, sam ne zmore pregledati 200 ljudi, biti hkrati na treh deloviščih in istočasno obravnavati štirih bolnikov: enega pred sabo, enega po e-mailu, enega s specializantom in enega od sobnega zdravnika. Aja, pa še tistega, ki je poklical na telefon – torej pet. Specialistka danes ni imela pavze za malico in stranišče v deveturnem delovniku. S specializantko sva se po petih urah dela srečali na 'malici', prežvekovali kruh in skuhali kavo (da zdrživa do konca) ter ob tem druga drugi pojamrali, kako še nisva utegnili iti na stranišče in kako naju je strah, kako se bo končal ta delovni dan. Ali bo kaptopril znižal tlak. Ali bo najin mehur zdržal do konca," priznava.