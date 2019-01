O tem, kaj vse se dogaja za zidovi obalnega zapora in kaj dnevno doživljajo tamkajšnji pazniki, je spregovoril eden izmed njih, ki zaradi strahu pred sankcijami ne želi razkriti identitete. "Totalno nemočni smo, vzeli so nam dostojanstvo," je povedal za oddajo 24UR ZVEČER.

Nasmeh na obrazu pobeglega zapornika Damjana Mitrovića, ki je za srbski portal Blic včeraj pojasnil podrobnosti filmskega pobega, stiske in jeza so pravosodnega policista, zaposlenega v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, opogumili in spodbudili, da je spregovoril za oddajo 24UR ZVEČER.

Izpoved pravosodnega policista iz koprskega zapora, ki ne želi izdati svoje identitete. FOTO: POP TV

Se sploh zavedate, da so naše rešetke iz magnolijevega jekla pravzaprav navadno jeklo, ki sta ga zapornika preprosto prežagala, do njih pa prišla po krivdi vodstva, se sprašuje sogovornik. "Gospod direktor Dušan Valentinčič je dal odstaniti tudi dodatne inox mreže. Te mreže so bile takšne, da do rešetk sploh nisi mogel priti. Še vedno jih imajo v zaporih v Mariboru in Celju, samo Koper jih je umaknil na predlog varuha človekovih pravic," dodaja.

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper. FOTO: Reuters

Kot je znano, je eden izmed paznikov želel nekaj dni pred pobegom pregledati sobo. Ker je vanjo vstopil nenapovedano, sta se pripornika uprla ter pritožila nadrejenim. "Pravosodni policist, ki se je znašel v tej situaciji, je naslednji dan opozoril nadrejenega, da se v tej sobi nahajata telefon in internet. Odgovor nadrejenega je bil, ni časa, bomo že," pojasnjuje. Pregled sobe na koncu ni bil opravljen, garjaste žimnice, ki so se dva meseca valjale pred kontejnerjem, ki je služil pobegu in jih je v intervjuju za Blitz izpostavil tudi Mitrović, navkljub opozorilom zaposlenih niso odstranili."Brez žimnic ne bi mogla iti čez žico in čez zid," zatrjuje.

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper. FOTO: POP TV