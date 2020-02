''23, 24 - to je normativ, koliko bolnikov naj zdravnik obravnava dnevno. Ko sem januarja presegla osebni rekord, ki je bil 101 pregledan bolnik in nato dosegla številko 110, sem mislila, da več kot to ne gre. A naslednji teden sem jih v enem dnevu pregledala 152.''

To so besede, ki jih je, po enem od povsem izčrpljujočih dni v januarju, na papir prenesla ena od pediatrinj. O kronični preobremenjenosti pa v dneh gripe poročajo zdravniki z vseh koncev države. ''Ti zdravniki ne morejo več delati razsodno in varno ter varno postopati s svojimi pacienti,'' opozarja pediatrinja Bernarda Vogrin.



''Telefon zvoni neprestano,''nadaljuje ena od izčrpanih zdravnic in doda, ''da je prvič v življenju pomislila, da bi obupala in šla kar domov". Ne upa več govoriti bolnikom, naj še kakšen dan počakajo z vročino nad 40, s hudim kašljem ali čudnim izpuščajem. Ve, da vseh, za katere misli, da nujno potrebujejo pregled, ne more obravnavati. Dela kot po tekočem traku in jih priganja, naj se hitro slečejo in oblečejo. Razmere zadnjih tednov pa opiše kot pravo vojno stanje.

Na ministrstvu posluha za preobremenjene zdravnike ni

''Politika še vedno ne posluša stroke in ne vleče pravih potez,'' še pove Vogrinova. Pediatri ministrstvo opozarjajo, da zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov skrbijo za več kot 72 tisoč že odraslih pacientov, ki jih ne morejo kar odsloviti, ker nimajo kam. Na ministrstvu pa odgovarjajo, da se je v izrednih razmerah, kot je čas viroznih obolenj, treba bolje organizirati. ''Lahko se aktivira upokojene zdravnike, se sklene kakšno pogodbo in na takšen način razbremeni zdravnike, ki imajo veliko pacientov,''meni Simona Repar Bornšek z Ministrstva za zdravje.



Na ministrstvu sicer dodajajo, da se še kako zavedajo pomanjkanja družinskih zdravnikov, a v isti sapi poudarjajo, da je specializantov pediatrije pri nas povsem dovolj, težava pa je njihova razpršenost po državi. ''Ponekod je gostota zelo velika in niso tako obremenjeni, drugod pa. Problem je v starostni strukturi.''



In medtem ko zdravniki pozivajo politiko, naj začne delati prave poteze, da se bodo mladi sploh še odločali za zdravniški poklic in ostajali na izčrpljujoči primarni ravni, pa k izboljšanju razmer zagotovo prav nič ne pripomore hitrost, s katero si zdravstveni ministri podajajo ministrski stolček.