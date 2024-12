Ravnateljeva hči: Ko sem izgubila očeta, sem šele zares spoznala moč besed

Dogodek je organizirala evroposlanka Zala Tomašič, ki je v uvodnem nagovoru poudarila, da spletno nasilje ne sme postati del normalnosti. Opozorila je, da se tudi sama kot političarka oziroma kot javna oseba sooča s sovražnimi komentarji, in dejala: "Ne smemo se sprijazniti z idejo, da je to cena izpostavljenosti. Proti temu se moramo boriti." S kampanjo Klik stran od obUPA evropska poslanka opozarja na resne posledice spletnega nasilja. Poudarja nujnost ukrepanja in poziva k spletni kulturi, ki temelji na spoštovanju in odgovornosti.

Svoje izkušnje s spletnim nasiljem je delila tudi Lea Filipovič, ki je poudarila, da odgovornost za preprečevanje spletnega nasilja nosimo vsi – od staršev in medijev do politike. "Dokler ni posledic za sovražno vedenje na spletu, problem ostaja nerešen," je opozorila. Jure Košir je izpostavil pomen vzgoje otrok za spoštljivo vedenje na spletu ter pomen odprte komunikacije z mladostniki, da bi preprečili dolgoročne škodljive učinke.