Sandra Petan Mikolavčič: Tudi sama sem bila žrtev mobinga

Kot pripovedujejo, vodje inšpekcij ocenjujejo svoje delavce in vedo kakšni so, a letne ocene najprej pregleda ona, in če se strinja z njimi, ostanejo takšne, sicer jih popravlja, kar je popolnoma neprimerno. Nekateri zaposleni so morali pisati dnevna poročila. Kot nam je zaupal eden izmed zaposlenih: "Pisal sem ji, kdaj ji strežem pijačo in celo s katerim inšpektorjem sem opravil telefonski razgovor."

Očitki zoper glavno inšpektorico Sandro Petan Mikolavčič ne prenehajo. V uredništvo smo dobili tudi pisne izpovedi zaposlenih. "Skoraj vse njene priče so bile deležne boljših ocen, napredovale so v nazivih, nagrajene z boljšimi delovnimi pogoji, materialnimi sredstvi in dobile nagrado kot povečan obseg dela, kar pri pričah, ki niso delale v njenem interesu ni bil slučaj, nekateri so kolektiv tudi raje zapustili."

Dolge bolniške odsotnosti, povezave niso potrdili

Taka komunikacija in odnosi pa so marsikoga privedli do daljše bolniške odsotnosti, pravijo uslužbenci na inšpektoratu. V inšpekciji za energetiko in rudarstvo je bilo med leti 2015 in 2018 osem zaposlenih na bolniškem staležu 3,5 meseca. Tudi v Službi za skupne in pravne zadeve je bilo pet zaposlenih prav toliko časa, v inšpekciji za ceste je bilo pet zaposlenih na bolniškem staležu tri mesece, v Inšpekciji za cestni promet pa sta bila dva zaposlena odsotna 5 mesecev.

A komisija povezave med domnevnim mobingom in bolniško odsotnostjo ni nikoli potrdila. "Stanje je že tako zavoženo, da tisti, ki izvajajo mobing, pritiske, ustrahovanje, poskrbijo za napake in jih poskušajo prikazati, da so to napake 'tistih drugih' nas, ki nismo 'njihovi'. Sledijo celo grožnje s policijo, kriminalisti, ipd,"pripovedujejo zaposleni.

Januarja so na ministrstvu za infrastrukturo prejeli novo prijavo mobinga, zato je Alenka Bratušek sklicala novo komisijo. A ta starih primerov ne bo obravnavala, saj prijavitelj na inšpektoratu ni več zaposlen. Leto nazaj je namreč tam izgubil službo.