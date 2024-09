Izpred šole skušal na silo odpeljati svojega otroka, poškodoval štiri osebe

Pred eno od osnovnih šol v Slovenskih Konjicah so bili v ponedeljek priča agresivnemu vedenju 49-letnega moškega, ki je skušal na silo odpeljati svojega otroka. Otrokova mati se je uprla, pri tem pa jo je lažje poškodoval. Lažje poškodovani so bili tudi otrok in dva zaposlena na šoli, so potrdili na celjski policijski upravi.