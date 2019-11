Izpusti sežigalnic ogrožajo zdravje ljudi, a politika ponuja še več kapacitet za sežig odpadkov

Strokovnjaki so na srečanju o kemijski varnosti opozorili, da se ob sežiganju odpadkov sproščajo v zrak nevarne snovi, ki škodujejo okolju ter zdravju ljudi in živali. Izpusti sežigalnic potrjeno vsebujejo rakotvorne snovi. Prav tako snovi v izpustih povzročajo bolezni živčevja, srca in ožilja ter pljuč, motijo plodnost in razvoj plodov.

Tradicionalno srečanje, ki poteka v Ljubljani, je združilo različne strokovnjake, ki so vpleteni v aktualno dogajanje v zvezi s sežiganjem odpadkov v Sloveniji: zdravnike, inženirje, predstavnike agencije za okolje, zaposlene v sežigalnicah in okoljske aktiviste. Odstranjevanje odpadkov vključuje recikliranje, odlaganje in sežiganje. Sežiganje odpadkov v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljeno zaradi pomanjkanja prostora na odlagališčih in hkratne proizvodnje energije ob sežiganju odpadkov. Tveganje za okolje in zdravje se s tem po ugotovitvah strokovnjakov povečuje.

Izpusti sežigalnic odpadkov lahko vplivajo na pojav psihičnih moten.

Miran Brvar iz centra za klinično toksikologijo in farmakologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je poudaril, da bi morali pri načrtovanju novih sežigalnic odpadkov upoštevati posebnosti lokalnega prebivalstva, na primer povečano obolevnost zaradi že prisotnih onesnaževalcev v okolju. "Pri vrednotenju vpliva toksičnih snovi v izpustih sežigalnic na zdravje ljudi se moramo zavedati, da se njihovi učinki lahko seštevajo ali celo pomnožujejo, zato mejne vrednosti ne zagotavljajo zdravega okolja lokalnemu prebivalstvu," je pojasnil Brvar, ki je tudi predsednik organizacijskega odbora srečanja. Dosedanje študije so pokazale, da je delo v sežigalnici ali življenje v njeni bližini povezano z večjim tveganjem za rakava obolenja, kongenitalne anomalije in večjo umrljivostjo dojenčkov ter povečanim številom splavov, je navedlaMetoda Dodič Fikfak s kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. "Ali imajo najsodobnejše sežigalnice odpadkov dejansko manjše posledice za zdravje, še ni mogoče odgovoriti," je opozorila. Vzrok manjšega tveganja bi namreč po njenih besedah lahko bil prekratek čas, odkar so začele delovati varnejše sežigalnice. Težava je tudi nekonsistentno poročanje o značilnostih tehnologij. Sara Korošec s kliničnega oddelek za reprodukcijo ginekološke klinike UKC Ljubljana je dodala, da so posebne fiziološke spremembe v telesu nosečnice, večja obremenitev celotnega organizma ter prisotnost razvijajočega se zarodka in ploda dodatni dejavniki, ki večajo izpostavljenost delovanju posameznih onesnaževal iz okolja.

V Sloveniji dobro ločujemo odpadke, recikiranje in ponovna raba pa pešata. FOTO: Shutterstock