'Izpustitev Cezarja bi pomenila zmago za kriminalne združbe'

Informacije, da bo poskrbljeno, da bo primer likvidacije Satka Zovka padel na sodišču, naj bi se v kriminalnih krogih pojavile že lani. "In zdaj oni mislijo, če se je začelo, če je bil pravzaprav najden kakšen dokaz, ki je bil zbran na nezakonit način, so vsi drugi dokazi, ki izhajajo iz tega dokaza, nezakoniti," pojasnjuje bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić.

"Tudi odredbe za hišno preiskavo, kjer je bilo v stanovanju, kjer je bil prijet domnevni vodja te združbe Dino Muzaferović in še eden od tedaj osumljenih, je bila najdena tudi večja količina droge in orožja," je za oddajo 24UR Zvečer povedala penologinja in novinarka Večera Damijana Žist.

Žist in Šepec sta opozorila tudi, da bi izločitev ključnih dokazov lahko močno oslabila obtožnico in tožilca pustila brez najpomembnejših dokazov. "In tega postopka pravzaprav sploh ne bo mogel vodit, torej lahko pozabimo neko oprostilo sodbo. Druga posledica pa je, da se bo zelo verjetno moral sodnik izločiti, ker se je seznanil s temi nezakonitimi dokazi, kar pomeni, da se zadeva nekako resetira, spet gremo od začetka, ampak tukaj še nismo tako daleč, tako, da ne bo take hude škode ampak to bo zagotovo sledilo," ocenjuje strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec.

Avdić je prepričan, da so preiskovalci zbrali vrsto dokazov, ki naj bi Muzaferovića povezovali z umorom Satka Zovka. Sporen naj bi bil le dokaz, ki jih je sprva pripeljal do njega. Če bi primer padel zaradi procesnih razlogov, bi po njegovem mnenju domnevni morilec ostal na prostosti zaradi proceduralne napake. "Zaradi organiziranega kriminala je zoper njega razpisana tiralica v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v drugih državah," še razkriva Avdić, ki opozarja, da bi Cezarjeva izpustitev na prostost utegnila ogroziti številne ljudi, ki so pričali v postopkih proti njemu.