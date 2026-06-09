Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Izpustitev Cezarja bi pomenila zmago za kriminalne združbe'

Ljubljana, 09. 06. 2026 20.02 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
Denis Malačič
Dino Muzaferović na sodišču

Če bi Dina Muzaferovića - Cezarja izpustili na prostost, bi to lahko ogrozilo priče in pomenilo zmago za kriminalne združbe, opozarja bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić. Po njegovih besedah Cezarjev vpliv sega daleč prek Balkana, vse do Skandinavije in Zahodne Evrope, domnevno pa naj bi bil vpleten v številne umore in likvidacije, sodijo mu tudi za umor Satka Zovka, ki je bil v Ljubljani ustreljen predlanskega novembra. Pa bi lahko enega najbolj odmevnih sodnih primerov pri nas zamajali proceduralni spodrsljaji?

Informacije, da bo poskrbljeno, da bo primer likvidacije Satka Zovka padel na sodišču, naj bi se v kriminalnih krogih pojavile že lani. "In zdaj oni mislijo, če se je začelo, če je bil pravzaprav najden kakšen dokaz, ki je bil zbran na nezakonit način, so vsi drugi dokazi, ki izhajajo iz tega dokaza, nezakoniti," pojasnjuje bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić

"Tudi odredbe za hišno preiskavo, kjer je bilo v stanovanju, kjer je bil prijet domnevni vodja te združbe Dino Muzaferović in še eden od tedaj osumljenih, je bila najdena tudi večja količina droge in orožja," je za oddajo 24UR Zvečer povedala penologinja in novinarka Večera Damijana Žist

Žist in Šepec sta opozorila tudi, da bi izločitev ključnih dokazov lahko močno oslabila obtožnico in tožilca pustila brez najpomembnejših dokazov. "In tega postopka pravzaprav sploh ne bo mogel vodit, torej lahko pozabimo neko oprostilo sodbo. Druga posledica pa je, da se bo zelo verjetno moral sodnik izločiti, ker se je seznanil s temi nezakonitimi dokazi, kar pomeni, da se zadeva nekako resetira, spet gremo od začetka, ampak tukaj še nismo tako daleč, tako, da ne bo take hude škode ampak to bo zagotovo sledilo," ocenjuje strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec

Avdić je prepričan, da so preiskovalci zbrali vrsto dokazov, ki naj bi Muzaferovića povezovali z umorom Satka Zovka. Sporen naj bi bil le dokaz, ki jih je sprva pripeljal do njega. Če bi primer padel zaradi procesnih razlogov, bi po njegovem mnenju domnevni morilec ostal na prostosti zaradi proceduralne napake. "Zaradi organiziranega kriminala je zoper njega razpisana tiralica v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v drugih državah," še razkriva Avdić, ki opozarja, da bi Cezarjeva izpustitev na prostost utegnila ogroziti številne ljudi, ki so pričali v postopkih proti njemu.

Dino Muzaferović Cezar Satko Zovko organizirani kriminal kazenski postopek

Gradnja odvodnika v Solkanu se nadaljuje s polno paro in hrupom

Bo tudi opozicija pomagala pripravljati zakonodajo?

24ur.com Cezar zaradi napak tožilstva na robu svobode?
24ur.com Procesni zaplet ali resen udarec za tožilstvo?
24ur.com Na zatožno klop sedel tudi domnevni vodja: Cezar krivdo zanikal
24ur.com Mafijska likvidacija Satka Zovka: začenjajo se predobravnavni naroki
24ur.com Specializirano državno tožilstvo: primer Balkanski bojevnik ni zastaral
24ur.com KOMENTAR: Balkanski bojevniki in naši otroci?
24ur.com Sojenje zaradi mafijskega umora: v zraku helikopter, postavljene ograje ...
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
chubba
09. 06. 2026 21.12
Pravosodje naj vlada požene v stečaj. Ker če naredijo pošteno kalkulacijo sodb in posledične finančne učinke so nam davkoplačevalcem naredili miljardne škode. V stečaj in na novo z kazensko, gospodarsko in prekrškovno zakonodajo.
Odgovori
0 0
indigokid
09. 06. 2026 21.08
itak, da bo izpuščen, o tem sploh ni dvoma, še celo tistemu sebastienu abramovu je skoraj uspelo prit ven
Odgovori
+1
1 0
Medo888
09. 06. 2026 21.08
Ful fajn država mutis pa nič ne odgovarjaš ?
Odgovori
+1
1 0
bob0802
09. 06. 2026 21.06
Ne smejo ga izpustiti. Naj policija,tožilstvo in sodstvo odgovarjajo za svoja dejanja..Pa kaj je tem sodstvo,vse morilce oprostijo oz dobijo premije zaporne kazni..Družine in sorodniki umirjenih pa trpijo. Kamenik ni bil nikoli obsojen za trikratni umor.Kam smo prišli..
Odgovori
+1
1 0
Medo888
09. 06. 2026 21.10
Sej noben ne nastrada v Sloveniji ?
Odgovori
+1
1 0
Medo888
09. 06. 2026 21.06
Kaj mi to pove ? Delaj kot oni in nič se ti ne bo zgodilo imel boš nov avto in krasne počitnice?
Odgovori
+2
2 0
Samsvojmojsterjaz
09. 06. 2026 20.40
Nekaj ne razumem. Kako lahko dokaze izločijo? Če je dokaz je dokaz, ali?
Odgovori
+12
12 0
Infiltrator
09. 06. 2026 20.34
Pri nas se sodniki bojijo za svoje ritke .....
Odgovori
+14
14 0
Mlecna cesta
09. 06. 2026 20.52
Tako je...
Odgovori
+8
8 0
chubba
09. 06. 2026 21.05
Place bi pa imeli Skandinavske.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Deklica na poti: zvezdnik navdušeno razkril spol prvega otroka
Deklica na poti: zvezdnik navdušeno razkril spol prvega otroka
Iskrene besede Romane Kranjčan o sinu, ki ji je spremenil življenje
Iskrene besede Romane Kranjčan o sinu, ki ji je spremenil življenje
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti znana Slovenka
Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila
Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
Napaka, ki jo delamo vse
Napaka, ki jo delamo vse
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
cekin
Portal
Čudovito stanovanje v Ljubljani - potrebujete 'le' 2 milijona
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
moskisvet
Portal
Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec
Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
dominvrt
Portal
'Kaj so te čudne ličinke na mojih rožah?' Ne hitite s strupom, morda rešujejo vaš vrt
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
okusno
Portal
Poletni hit tekmovalca MasterChefa: rožnate testenine, ki pritegnejo poglede
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758