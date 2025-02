Izračun: ali se nakup stanovanja izplača? Kaj raste veliko bolj in vam lahko prinese še eno stanovanje?

Naslednji izračun vas bo verjetno precej presenetil. Pripravite si beležko in kuli.

Stanovanja so sicer ob nakupu lahko lepa, lahko si jih ogledamo, fotografiramo, se pohvalimo znancem, da smo jih kupili. Računi pa se nekako ne izidejo.

Mnogo ljudi gre v nakup nepremičnine za svoje otroke , da jim pomaga rešiti stanovanjski problem. A predlog nove zakonodaje gre v smeri, da bi tudi to stanovanje bilo obdavčeno, četudi bi v njem bival vaš otrok. Zaenkrat to še ni sprejeto, verjetno pa enkrat bo nova realnost.

Kaj pa država in davki? Od davka na najemnino bi v teh letih plačali neverjetnih 347.000 evrov davka. Torej toliko kot ste za stanovanje plačali. To je rezultat pod sedanjo zakonodajo.

Da bi se to zgodilo bi morali čakati še naslednjih 23 let. Torej 46 let , da bi ob nakupu stanovanja doživeli, da bi ob vložku 350.000 evrov imeli 1x več. Pri tem je potrebno realno računati še na stroške popravil in obnov, ki jih je potrebno izvajati nekje na 15 let. Strošek celovite obnove na kvadratni meter za 65 kvadratov veliko stanovanje nas v 46 letih pripelje do 3 prenov in stroška 112.000 evrov. To je seveda potrebno odšteti od zaslužka.

Oglejmo si primer novejšega dvosobnega stanovanja s parkirnim mestom v prestolnici. Na podlagi oglasov lahko ocenimo, da bi nakup stal okrog 350.000 evrov. Prav tako lahko na podlagi oglasov ocenimo, da bi ga lahko oddajali za 1.200 evrov najemnine na mesec. V kolikor bi vas zadela res velika sreča, da bi imeli vse mesece in vsa leta čudovitega najemnika, najemnico, ki bi redno plačeval-a najemnino in stroške, bi samo na povrnitev vložka čakali (pre)dolgih 23 let !

Zlato in srebro: pot do stanovanja brez davkov in hitrejšo rastjo.

Razumljivo je, da so ljudem stanovanja zanimiva, ker so varna. A za varno obliko varčevanja veljata tudi zlato in srebro. Bi vam varčevanje v zlatu in srebru lahko prineslo višjo rast prihrankov? Mogoče celo dodatno stanovanje?

Videli smo, da pri stanovanju rabimo kar 23 let, da bi si z najemninami povrnili vložek in 46 let, da bi iz vložka naredili še 100%.

Cena zlata pa je samo v zadnjih 6 letih zrasla za več kot 100%.

In kar je še bolj zanimivo: srebro je naredilo 100% rast v samo zadnjih 5 letih.

Ob tem, da lahko s pravilno strategijo nakupa dobite z eno potezo kar za tretjino srebra VEČ. Predstavljajte si to na maso nakupa za stanovanje.

Ob ponovitvi takega cikla rasti bi lahko v le petih, šestih letih povečati vrednost svojih prihrankov v zlatu in srebru za dejansko še eno stanovanje. Brez vsakega dela, ker vsi, ki imajo več stanovanj, ki jih oddajajo vedo, da je z njimi povezano veliko dela. Vendar se morate tudi tukaj znati izogniti visokih stroškom in pribitkom na borzno ceno, ki znašajo tudi 40-60%.

Novo: kako kupiti fizično zlato in srebro bistveno ugodneje?

Na spodnjem linku boste dobili dobesedno zlata vredne informacije:

a) Kako je lahko fizično zlato in srebro bistveno bolj ugodno?

b) Kako lahko znižate provizijo ob nakupu srebra za do – 80%?

c) Kako lahko kupite srebro tako da avtomatično dobite 22% srebra več?

d) Kako lahko znižate provizijo ob prodaji srebra za kar – 95%?

Martin Korošec je avtor prve knjige o varčevanju v zlatu in srebru Zlata vredna, ki vam omogoča, da dobite veliko večje število kosov za svoj denar.

Zlato in srebro vam omogočata, da prosto razpolagate s svojim denarjem

V stanovanju je denar zazidan v stene. Pri zlatu in srebru pa lahko vedno prodamo kakšen gram, če potrebujemo denar za stroške ali recimo čudovite počitnice. Medtem ko stanovanja ne morete prodati po delih pa lahko delček zlata ali srebra kadarkoli prodate in že naslednji dan dobite denar na bančni račun (če poznate pravi način seveda).

Velikokrat je vse drugače kot se zdi. Tudi pri zlatu in srebru je veliko skrivnosti za katere se elita trudi, da jih ljudje ne izvedo. Nepremičnine so že takšen primer: ker se elita za to trudi vsi vedo, da se stanovanja splačajo jih kupujejo po zelo visokih cenah. Pa enostaven izračun pokaže kakšna je realnost.

Po drugi strani pa vsi vedo, da se zlato in srebro ne splačata. A resnica ne bi mogla biti drugačna. Preprost pogled na grafe pokaže visoko in vztrajno rast cen zlata in srebra.

Bančni analitiki za leto 2025 predvidevajo rast cene zlata vse do 4.000 dolarjev na unčo. To pomeni potencial 30% rasti! Podobne, še višje so projekcije za rast cene srebra.

Edino kar je pa potrebno vedeti pred nakupom zlata in srebra pa je, kako se izogniti skritim stroškom in provizijam, ki lahko dosežejo tudi 40-60% nad tržno ceno. In ravno to je tematika izobraževanja, ki se ga lahko udeležite brezplačno.

Cena zlata in srebra v 2025 še dalje v trendu rasti

Cena zlata je v zadnjih dveh letih zrasla za dobrih 50% (in srebra tudi). Poznavalci plemenitih kovin pa poznajo načine kako zlato in srebro kupiti bistveno bolj ugodno! Za svoj denar lahko dobite celo eno tretjino več. Kar pomeni varno pot za hitro rast vrednosti prihrankov. Čas je, da to znanje pridobijo tudi običajni ljudje, ki lahko tako povečajo svoje prihranke.

Cena srebra je zgodovinsko gledano zelo ugodna. Trg srebra je veliko manjši kot trg zlata. Recimo trg Bitcoina je večji od trga srebra. Obenem pa se brez srebra svet zaustavi. Večina elektronike, čipov, računalnikov, mobilnikov, televizij, elektronskih naprav v bolnicah, avtomobilih in predvsem sončnih celicah deluje s pomočjo srebra. Srebro je namreč najboljši električni prevodnik. Zato je presenetljivo, da je cena srebra tako nizka, čeravno je povpraševanje iz industrije dejansko že večje od ponudbe.

Dejstvo pa je, da ob nakupu naložbenega srebra na običajen način plačamo velike provizije in davke, kar pomeni, da lahko preplačamo 40 – 60% VEČ od borzne cene. Tako seveda ne moremo zaslužiti. Ampak te provizije lahko drastično zmanjšate in dobite veliko več zlata in srebra.

Zato knjiga Zlata vredna upravičuje svoj naslov saj razkriva skrivnost cenejšega nakupa fizičnega naložbenega srebra. Z nakupom na pravem mestu in pravimi pogoji lahko za svoj denar dobite kar eno tretjino srebra več. Kar pomeni, da se vaši prihranki z eno potezo povečajo za dobrih 30%.