Izračun za gospodinjstva: koliko boste plačali za omrežnino?

Ljubljana , 29. 10. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
43

Agencija za energijo je pred prehodom na višjo sezono obračuna omrežnine pri elektriki objavila informativne izračune za gospodinjstva. Po lanskem skoku so letos razlike z nižjo sezono manjše, se bodo pa postopno povečevale do leta 2028. Agencija je vzpostavila tudi t.i. tarifni semafor, ki kaže, kateri časovni blok trenutno velja.

Cenovni signal najdražjega bloka 1, ki velja od začetka novembra do konca februarja med delovniki od 7. do 14. in od 16. do 20. ure, bo po spremenjeni metodologiji v letošnji sezoni znašal 50 odstotkov, v prihodnji sezoni 70 odstotkov in v sezoni 2027-2028 90 odstotkov ciljne vrednosti tarifne postavke za moč. Spremembe veljajo tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce.

Omrežnina
Omrežnina FOTO: Shutterstock

"Postopna uvedba cenovnega signala višje sezone bo uporabnikom omogočila lažje razumevanje novega sistema in postopno prilagajanje odjema. S tem ohranjamo temeljne cilje reforme - spodbuditi učinkovitejšo rabo energije in pravično obravnavo vseh skupin uporabnikov," je v današnjem sporočilu navedla direktorica Agencije za energijo Duška Godina.

Agencija je na spletni strani uro.si objavila informativne izračune za nekatere tipične gospodinjske odjemalce, pri čemer v navedenem znesku omrežnine niso upoštevane omrežnina za prenos in distribucijo ter dajatve.

Povprečno gospodinjstvo (štiričlansko z letno porabo 4000 kilovatnih ur energije in dogovorjeno močjo 4,2 kilovata v vseh blokih) bo po izračunih agencije novembra in decembra letos po novem plačalo po okoli 18 evrov omrežnine, brez ukrepa pa bi bil znesek okoli 25 evrov mesečno. Letni znesek omrežnine za takšno gospodinjstvo je lani znašal okoli 222 evrov, letos bi brez ukrepa postopnosti 185 evrov, z ukrepom pa bo 171 evrov.

Gospodinjstvo z nizko porabo (dvočlansko s porabo 2600 kWh energije in 3,6 kW dogovorjene moči) bo novembra in decembra letos po novem plačalo po okoli 15 evrov omrežnine, brez ukrepa bi po okoli 21 evrov. Takšno gospodinjstvo je po navedbah agencije lani v vsem letu plačalo okoli 156 evrov omrežnine, letos bi brez ukrepa 144 evrov, z ukrepom pa bo 132 evrov.

Gospodinjstvo s toplotno črpalko (štiričlansko z letno porabo 9000 kWh in dogovorjeno močjo 6,7 kW) bo novembra in decembra po novem plačalo 33 in 37 evrov omrežnine, brez ukrepa bi 44 in 49 evrov. Lani je omrežnina zanj znašala 430 evrov, letos bi brez ukrepa 345 evrov, z ukrepom pa bo 322 evrov.

Toplotna črpalka
Toplotna črpalka FOTO: Bobo

Gospodinjstvo s toplotno črpalko in sončno elektrarno v shemi net metering (štiričlansko z letno porabo 9000 kWh in dogovorjeno močjo 6,7 kW) pa bo novembra in decembra plačalo po okoli 19 evrov omrežnine, medtem ko bi brez ukrepa po 30 evrov. Letni znesek omrežnine za takšno gospodinjstvo je lani znašal 95 evrov, letos bi brez ukrepa postopnosti 178 evrov, z ukrepom pa bo 155 evrov.

Agencija je pripravila tudi t.i. tarifni semafor, ki na spletni strani uro.si v realnem času prikazuje, kateri časovni blok trenutno velja, in nudi priporočila za optimalno uporabo električnih naprav v gospodinjstvu.

Prenovljena metodologija za obračun omrežnine prinaša tudi nekatere druge novosti. Tako bosta med dela prostimi dnevi veljala le dva časovna bloka, a bo zaradi potrebe po prilagoditvi sistemov za obračun ta novost uveljavljena z letom 2027.

Že za leto 2026 pa se bo drugače kot doslej določala dogovorjena obračunska moč, in sicer za vsak časovni blok kot povprečje petih konic posameznega časovnega bloka v obdobju 12 mesecev, in sicer od oktobra predpreteklega leta do vključno septembra preteklega leta. Trenutno se za vsak časovni blok določi kot povprečje treh konic posameznega časovnega bloka v zadnji visoki sezoni. 

Novosti bodo z letom 2026 veljale tudi za odjemalce z izrazitim sezonskim značajem, kot so upravljalci namakalnih sistemov in smučišča, ki si bodo lahko omrežnino v obdobju, ko dejavnosti ne izvajajo, znižali. Za to bodo morali do 15. januarja v koledarskem letu pri elektrooperaterju oddati vlogo in če bo ta ugotovil, da so izpolnjeni pogoji, bo vlogo odbril in odjemalec bo upravičen do obračuna omrežnine po posebnih pravilih.

omrežnina elektrika
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

prašek
29. 10. 2025 17.20
+0
Res sva samo dva, ampak plačala sva 35€ !!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
1 1
prašek
29. 10. 2025 17.21
Klima dela vse dneve,dva hladilnika, dve skrinji .......
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
29. 10. 2025 17.13
-1
Kaj boš razlagal ljudem, ki so komaj prilezli čez osnovno šolo...
ODGOVORI
1 2
Perovskia
29. 10. 2025 17.12
-2
A to zdej malnstrela se vojska, da bodo lahko govorili sej smo imeli vajo in spet prikrivali. Gnile bule
ODGOVORI
0 2
prašek
29. 10. 2025 17.10
+1
Še malo pa nam bodo plačevali da uporabljamo elektriko😆
ODGOVORI
2 1
Andrej Lon?ar3
29. 10. 2025 17.07
+3
Za nekatera plemena na Dolenjskem se ne bo podražilo nič,ker za njih plačujemo drugi.
ODGOVORI
5 2
Haloška ikebana
29. 10. 2025 17.06
+3
4000kW letno, povprečno porabi štiričlanska družina? Glede na to, da zmeraj več gospodinjstev za ogrevanje uporablja toplotne črpalke, je to po moje nerealna poraba. Vsaj pri nas porabimo 4x toliko in nas je 6 pri hiši.
ODGOVORI
4 1
2mt8
29. 10. 2025 17.10
+0
Oni računajo, kot da se vsi ogrevajo na plin.
ODGOVORI
1 1
Haloška ikebana
29. 10. 2025 17.10
+0
pa perilo perejo v potoku.
ODGOVORI
1 1
Sale Ozrenac
29. 10. 2025 17.03
+2
v novi gorici ni blo nobenega skoka. placujemo manj kot 2024
ODGOVORI
3 1
Truth
29. 10. 2025 16.54
+8
Kraja pri belem dnevu. Sploh prispevek za obnovljive vire
ODGOVORI
9 1
EU Dig. Cenzura
29. 10. 2025 16.54
+4
In podnebni davek pri gorivu
ODGOVORI
4 0
EU Dig. Cenzura
29. 10. 2025 16.50
+9
Dokler kot narod ne dojame vecina da so elektrarne nase da smo jih mi placali, toliko casa bodo se kradli nas denar!!!
ODGOVORI
11 2
Perovskia
29. 10. 2025 17.01
+0
Važna je aociala, bozicnica JU in delomrznost
ODGOVORI
1 1
Podlesničar
29. 10. 2025 17.15
evo ga, prvi geni(j) že pametuje
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
29. 10. 2025 16.50
+1
Čas debelih krav je mimo
ODGOVORI
3 2
EU Dig. Cenzura
29. 10. 2025 16.51
+2
To ti mislis, sej placujes vse poloznice pa rtv tudi!
ODGOVORI
4 2
Tomvojo
29. 10. 2025 16.49
+12
Spet neko blefiranje in zavajanje, ko bo prišla položnica bo pa precej višje kot tukaj nakazujejo in bo spet belfiranje in izgovarjanje na to daje na Marsu sneg zapadu.
ODGOVORI
12 0
BroNo1
29. 10. 2025 16.48
+6
Nas bodo čist v kot stisnl medtem ko električni avti so pa anormna poraba je pa vse ok?! Čist zavožen sistem
ODGOVORI
7 1
1butnskala
29. 10. 2025 16.48
+3
4 članska družina , 10kWh na dan, tuki wolt hrano dovaža pa perejo 1 stroj na teden
ODGOVORI
5 2
E.Nigma
29. 10. 2025 16.48
Vedno več
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
29. 10. 2025 16.45
+5
Ni bil Golob proti tako oderuški omrežnini? Postopoma je pa v redu?
ODGOVORI
6 1
Killing of Hind Rajab
29. 10. 2025 16.42
+11
zeleni prehod.. morš mislt...nateg da je narod zelen od nemoči in besa. banda
ODGOVORI
12 1
Muca ne grize
29. 10. 2025 16.47
-2
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
1 3
Bolfenk2
29. 10. 2025 16.41
+14
Indijanci z Dolenjske nimajo težav z računanjem cene elektrike v časovnih blokih. Njim golobnjak daje elektriko zastonj ali pa si jo vzamejo.
ODGOVORI
16 2
vvvilice
29. 10. 2025 16.40
+9
Kadarkoli kje preberem, da je nekaj dobro za nas, državljane, se takoj prim za denarnico.
ODGOVORI
10 1
vvvilice
29. 10. 2025 16.40
+3
Izgleda malo komplicirano.
ODGOVORI
3 0
Bolfenk2
29. 10. 2025 16.38
+9
Tako so zakomplicirali, da ni možno izračunati cene kWh ob določeni uri. Raje bi objavili cenik cene kWh z omrežnino in vsemi dajatvami za vsakega od 5 časovnih blokov.
ODGOVORI
9 0
jazpatipažidanamarela
29. 10. 2025 16.51
Imamo različne ponudnike - preprodajalce elektrike.
ODGOVORI
0 0
