Slovenija

Izračunajte, koliko vas bo po novem stalo bivanje v domu starejših

Ljubljana , 17. 10. 2025 13.55

A.K. , STA
Ministrstvo za solidarno prihodnost tudi na podlagi informativnih cen za oskrbo v domovih za starejše, ki so jih zbrali, zagotavljajo, da bo oskrbnina po 1. decembru v sistemu dolgotrajne oskrbe nižja. Soglasje k prevedbi v novi sistem je treba oddati do konca novembra. Pripravili so tudi kalkulator za primerjavo med zdajšnjo ceno in ceno po novem.

Položnice za dolgotrajno oskrbo v instituciji v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi bodo nižje, saj bo treba plačati le nastanitev in prehrano, stroški za oskrbo pa bodo poravnani s sredstvi za dolgotrajno oskrbo, je na današnji novinarski konferenci spomnil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Informativni kalkulator lahko najdete na spletnih straneh ministrstva za socialno prihodnost. 

Informativni kalkulator
Informativni kalkulator FOTO: Ministrstvo za solidarno prihodnost

 Vse zdajšnje stanovalce domov je pozval, da podpišejo omenjeno soglasje, ki je prvi korak za prevedbo v novi sistem. V domovih sicer soglasja že zbirajo. Kdor soglasja ne bo podpisal, bo ostal v zdajšnjem sistemu, vendar bo oskrbnina zanj višja, je posvaril.

Tisti, ki soglasja ne bo podpisal, kasneje ne bo mogel biti avtomatično preveden, ampak bo moral skozi standardni postopek preko vstopne točke za dolgotrajno oskrbo. Rešitev za tiste, ki soglasja ne morejo podpisati sami, pa bodo predstavili v prihodnjih dneh, je napovedal.

Med najpogostejšimi vprašanji, ki jih dobi vladni klicni center 114, je prav višina oskrbnine. Kot je dejal vodja klicnega centra Matjaž Florjanc Lukan, klicatelji lahko zdaj dobijo tudi informativni izračun o primerjavi med zdajšnjo in novo ceno preko kalkulatorja. Pri sebi pa naj imajo zadnji račun za oskrbnino, je predlagal.

Nižje cene oskrbnine po novem sistemu so izračunali tudi v posameznih domovih. V Domu dr. Janka Benedika Radovljica zdaj cena za standardno namestitev za tiste, ki potrebujejo najmanj oskrbe, znaša 760 evrov. S 1. decembrom bi se za tiste, ki bi ostali v obstoječem sistemu, zvišala na 912 evrov, za tiste po zakonu o dolgotrajni oskrbi pa bi se znižala na 713 evrov, je povedal direktor doma Alen Gril.

Stanovalec v nadstandardni namestitvi in z oskrbo 4 pa mora danes v tem domu plačati 1446 evrov, medtem ko bi od 1. decembra v obstoječem sistemu plačal 1750 evrov in v sistemu dolgotrajne oskrbe 820 evrov.

Podobno so pokazali izračuni v Domu upokojencev Postojna. Tam oseba, ki potrebuje najmanj oskrbe, za standardno namestitev zdaj plača 776 evrov. Od 1. decembra bi v obstoječem sistemu plačala 910 evrov, v sistemu dolgotrajne oskrbe pa 700 evrov, je dejala direktorica doma Nastja Belcer Premrl.

Stanovalec v nadstandardni namestitvi in z oskrbo 4 mora danes v tem domu medtem plačati 1197 evrov. Od 1. decembra bi v obstoječem sistemu plačal 1596 evrov, po zakonu o dolgotrajni oskrbi pa 806 evrov.

KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jezna Jasna
17. 10. 2025 15.39
Si ne predstavljam kakšno skropucalo od dolgotrajne oskrbe bi naredila prejšnja vlada. Nekaj bi se jih na hitro omastilo, potem bi pa crknilo vse skupaj. Iskreni Cigler, politolog, bi pa vodil vse skupaj.
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
17. 10. 2025 15.33
+1
Pfff najmanj 700 evrov na mesec za ostareli dom, kje pa so še dohtarji in 100 drugih stvari... Haha, nič čudnega da tako silijo da je življenje vredno..samo za katerega?... Na starih in bolnih nekateri služijo za svoje kredite...
ODGOVORI
1 0
Senzor
17. 10. 2025 15.33
+2
Kdaj boste poskrbeli za naše ljudi, namesto za azilante. Klošarji nimajo kje prenočiti, tuje razno barvne ksihte pa oskrbujete ZASTONJ.!!!
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
17. 10. 2025 15.39
tuji pridno delajo za Wolt
ODGOVORI
0 0
jank
17. 10. 2025 15.31
+0
Samo slepi desničarji ne znajo računati, kaj šele, da bi razumeli izračun po predloženi tabeli. Če niti preprostih številk v članku ne razumejo. V domovih je več kot polovica stanovalcev, ki potrebujejo obsežno dodatno oskrbo. Domovi v precejšnjem delu opravljajo paliativno oskrbo. Cene za te stanovalcr se bodo gibale med 1.500 do 2.000 € in čelo več na mesec. Redki od teh imajo tako visoko pokojnino, večini jim razliko doplačujejo praviloma otroci. Od decembra dalje pa bo za plačilo ostalo največ 780 €, marsikje pa manj, saj bodo plačali samo stroške nastanitve in prehrane. Ali je to tako težko razumeti? Za desničarje je to visoka matematika. Niso si sami krivi, kriva je narava in tudi bog jim ne more pomagati.
ODGOVORI
2 2
Senzor
17. 10. 2025 15.29
+0
Zato pa pobirajo denar za oskrbo, ki jo ne boš nikoli dobil. Oziroma jo tudi ne boš dočakal v dolgih čakalnih vrstah v javnem zdravstvu. Od same osnove je vrsto let vse skorumpirano. Vso dostopnost so razmontirali. Mladi perspektivni kadri ki do študirajo ne morejo dobiti niti osebnega zdravnika. Razen, če so otroci politikov in vplivnežev. To je sistemska verižna korupcija.
ODGOVORI
2 2
jank
17. 10. 2025 15.35
+1
Ali vsi dobijo pokojnino, čeprav so vplačevali? Ali vsi dobijo nadomestilo za brezposelnosti, čeprav vsi plačujemo prispevek. Vsi normalni si ne želimo koristiti DO.
ODGOVORI
1 0
enapi
17. 10. 2025 15.28
+2
Bravo. Tisti ki plačujejo za dom, bodo imeli zdaj veliko nižje izdatke.
ODGOVORI
3 1
Prleški Ivek
17. 10. 2025 15.22
+3
Ko bo temu tako in to bo kar kmalu, bo to ZELO velika reklama za levi pol. Spet bo JJ v opoziciji in tega se dobro zaveda. Nič mu ne pomagajo razne laži. Imel je priliko, zakaj pa je ni izkoristil.
ODGOVORI
3 0
Kritikizstajerske
17. 10. 2025 15.21
+3
Bravo, končno💪👍
ODGOVORI
4 1
Potouceni kramoh
17. 10. 2025 15.15
-3
Z novo vlado naslednje leto bo še slabše pa če bo leva, ta desna, mavrična al pa krvavo zelena.
ODGOVORI
1 4
boslo
17. 10. 2025 15.14
-4
Razlika v ceni nekaj €, pobirajo pa milijone
ODGOVORI
2 6
jank
17. 10. 2025 15.18
+3
Ali res? Koliko je razlika 1500 in 780 €????
ODGOVORI
4 1
Kritikizstajerske
17. 10. 2025 15.21
+1
ne bluzi
ODGOVORI
3 2
Five -O
17. 10. 2025 15.13
-2
Sprijaznite se, da gre vse v tri krasne!
ODGOVORI
4 6
Kritikizstajerske
17. 10. 2025 15.21
+5
nora tv ne?
ODGOVORI
6 1
Senzor
17. 10. 2025 15.07
-1
Pokojnine so prenizke, nasproti stroškom v domovih. Vse je napihnjeno, da večino podražitev pokrivajo svojci. Maljevc pravi, da se bodo stroški zmanjšali, zaradi obveznih prispevkov iz dolgotrajne oskrbe. Naj povejo kaj osnovno bo všteto v domsko oskrbo. Domovi bodo vsako najmanjšo uslugo zaračunali. Ne bodite naivni, nič ne bo boljše. Obirajo nas povsod, od zdravstva dalje. To je ta gnila migrantska Evropa.
ODGOVORI
4 5
brabusednet
17. 10. 2025 15.04
+3
Kolike bodo čakalne dobe po novem pa ne povedo.Verjetno,kot v zdravstvu leto ali tri.Poznam dva primera,ki starše dementne imajo doma,ker imajo starši nisko pokojnino.Pa sedaj pravijo,da so dali vlogo za dom.Pravijo naj se država ukvarja z njimi,če že plačujejo.Po mojem se bo zelo povečalo interesentov za varstvo v domu.Kako bodo to reševali,če ni prostora ne kadra.
ODGOVORI
4 1
jank
17. 10. 2025 15.02
+4
To je poštena klofuta vsem lažnivcem na desni, ki nam ves čas lažejo, da je dolgotrajna oskrba eno samo jemanje denarja iz žepov, pa da od tega nihče ne bo nič imel, pa da bo kar vlada zapravila ta denar, čeprav do njega nima dostopa, pa da upokojenci prispevka ne bi smeli plačevati, čeprav imajo prav slednji največ koristi.
ODGOVORI
7 3
marker1
17. 10. 2025 15.01
+1
Še nikoli se nobena stvar ni pocenila, če se je hrana podražila in tudi inflacija je tako visoka.
ODGOVORI
3 2
jank
17. 10. 2025 15.03
+2
Ali ti sploh razumeš, kaj piše v tem prispevku? Kakšne kisle si napisal!
ODGOVORI
5 3
EU Dig. Cenzura
17. 10. 2025 15.11
-3
Inflacija je UMETNA TVRORBA, tako kot VOLITVE, RECESIJE...
ODGOVORI
0 3
KVAJSTABO
17. 10. 2025 15.00
+3
zdaj cena za standardno namestitev za tiste, ki potrebujejo najmanj oskrbe, znaša 760 evrov. S 1. decembrom bi se za tiste, ki bi ostali v obstoječem sistemu, zvišala na 912 evrovSe pravi, da je zdaj 760.-€, od 1.12. pa 912.-€ ...... za 20% domovi dvignili ceno.Opaaa
ODGOVORI
5 2
jank
17. 10. 2025 15.06
+2
912 € bo za tiste, ki ne bi želeli vstopiti v sistem DO. Če pa bodo vstopili, bodo plačali največ 780 €.
ODGOVORI
4 2
bb5a
17. 10. 2025 14.58
+5
Stalo bo tolkm da se bolj splačam če ste mrtvi...
ODGOVORI
6 1
Vselepo
17. 10. 2025 14.53
+6
Kaj pa za one, ko doma ne dobijo, a plešejo naj....
ODGOVORI
8 2
Vinogradnik67
17. 10. 2025 14.53
+6
Ni jim za verjeti nič biodo pa cene dvignili tako da oskrbovancem vse poberejo ,cene so take kot v najbolšem hotelu !!
ODGOVORI
8 2
jank
17. 10. 2025 14.52
-1
Kako neumno od desničarjev, ki so jezni, ker bodo stanovalci domov manj, nekateri pa bistveno manj, plačevali. Se jezijo, ker bodo mnogi svojci finančno zelo razbremenjeni.
ODGOVORI
5 6
