Izrael izpustil 90 Palestincev, večinoma žensk in mladoletnikov

Izraelske oblasti so izpustitev 90 Palestincev iz zapora Ofer na Zahodnem bregu ter centra za pridržanje v Jeruzalemu potrdile nekaj po 1. uri zjutraj po lokalnem času. Izpuščene so na dveh avtobusih nato prepeljali v mesto Bejtunia, kjer so jih pričakale navdušene množice.

Med njimi je glede na navedbe palestinskega islamističnega gibanja Hamas 69 žensk in 21 mladoletnikov z Zahodnega brega in iz Jeruzalema. Po poročanju agencije Reuters so večino od njih pridržali nedavno in jim še niso sodili.

Pred tem je Hamas v okviru v nedeljo uveljavljenega dogovora o prekinitvi ognja izpustil tri talke, ki jih je zajel med napadom na Izraelom oktobra 2023.