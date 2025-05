Slovenija terja pojasnila: točkovanje in prihodnost Izraela na Evroviziji

Zaradi tekmovanja za pesem Evrovizije se je Televizija Slovenija ponovno obrnila na Evropsko radiodifuzno zvezo. Gre za vse večje pomisleke glede nadaljnjega sodelovanja Izraela na dogodkih EBU, tudi na Evroviziji. Hkrati je TV Slovenija pozvala tudi k odprti razpravi članic o preglednosti letošnjega glasovanja in politikah sodelovanja.

OGLAS

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat je ob tem tudi napovedala, da če EBU ne bo sprejel konkretnih korakov in se do vprašanj opredelil, bo TV Slovenija razmislila o svojem sodelovanju na prihodnjih dogodkih Evrovizije. Dopis je zaključila z besedami, da na Televiziji Slovenija upajo, da prejmejo "resen in vsebinski odziv ter na obnovitev zaupanja v transparentnost, odgovornost in vrednote, katerim je EBU zavezan", je objavljeno na spletni strani TV Slovenija, ki je posebej namenjena Evroviziji. Potem ko sta tudi belgijska in španska radiotelevizija EBU pozvali k transparentnosti letošnjega glasovanja na Evroviziji, katerega trenutna metoda po njuno ni več apolitična in povezovalna ter s tem primerna, je svoje pomisleke izrazila tudi Televizija Slovenija, je objavljeno na spletni strani TV Slovenija.

Izrael na Evroviziji FOTO: Profimedia icon-expand

"Kot direktorica Televizije Slovenija se ponovno obračam na vas z resnimi in vse večjimi pomisleki glede nadaljnjega sodelovanja Izraela na dogodkih EBU, zlasti na izboru za Pesem Evrovizije," je v dopisu, ki ga je vodstvo TV Slovenija poslalo članom izvršnega odbora EBU, zapisala direktorica TV Slovenija. Kot je dodala, se je s tem vprašanjem nanje obrnila že lani, ko je navedla številne pomisleke – ti so se od takrat po njenem mnenju le še okrepili.

"Žal odziv, ki smo ga prejeli, ni vseboval prepričljivih ali konkretnih pojasnil, prav tako se v njem ni odražala nujnost in resnost zadeve, ki jo naslavljamo. V tem času so se humanitarne razmere v Gazi in na zasedenih palestinskih ozemljih še poslabšale, zaskrbljenost javnosti - tako v Sloveniji kot po vsej Evropi - pa se je občutno povečala," je še zapisala Horvatova, ki je ob tem omenila tudi letošnje rezultate telefonskega glasovanja na Evroviziji. Ti naj bi namreč po njenih besedah "še dodatno podkrepili nezaupanje javnosti". "Številni gledalci v Sloveniji in drugod so izrazili resne dvome o verodostojnosti in transparentnosti glasovanja, zlasti v političnem kontekstu, ki je obdajal tekmovanje. Občutek, da bi lahko politični interesi vplivali na odločitve o sodelovanju ali na končne rezultate glasovanja, je omajal zaupanje javnosti v nepristranskost EBU," je poudarila direktorica TV Slovenija, ki je napovedala, da bodo v prihodnjih dneh EBU zastavili konkretna vprašanja glede preglednosti glasovanja.