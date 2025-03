Izrael namerava odpreti drugi častni konzulat v Sloveniji

"Izraelska vlada predlaga kandidata in odprtje konzulata. Postopek v Sloveniji je povsem običajen, in sicer da se pregleda vse aspekte. Vlada, ki mora o tem odločati, še ni odločala," je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Dodala je, da Slovenija z Izraelom ni pretrgala diplomatskih stikov in spomnila, da Slovenija tudi ni poenotena v obsodbi izraelske agresije v Gazi.

Izrael se je na smrtonosni napad palestinskih borcev pod vodstvom islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 odzval s silovito ofenzivo v Gazi, v kateri je bilo ubitih okoli 47.000 ljudi. Sprti strani sta 19. januarja sklenili dogovor o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov, odtlej pa druga drugo večkrat obtožili kršitve dogovora.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je medtem novembra lani zaradi domnevnih vojnih zločinov med drugim izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta.