'Izrael šport že desetletja zlorablja za promocijo svoje podobe v svetu'

V ljubljanskih Stožicah se je odvil še en košarkarski obračun v znamenju nasprotovanja nasilju na Bližnjem vzhodu. Pred začetkom dvoboja zelenih zmajev z jeruzalemskim Hapoel so namreč predstavniki Gibanja za pravice Palestincev na športnem prizorišču obiskovalce pozivali, naj se je ne udeležijo in z bojkotom izrazijo solidarnost do umrlih v Gazi. Cedevita Olimpija, od katere so aktivisti zahtevali, naj tekmo odpove in se zavzame za izključitev izraelskih klubov iz tekmovanja, jim je odgovorila, da z žrtvami konflikta sočustvuje, a tekem enostransko ne more odpovedovati.