Izraelska ambasada v Ljubljani neuradno od sredine septembra

Ne, izkušena diplomatka bo naslednji teden po naših informacijah v Ljubljani opravila zadnje pripravljalne sestanke. Cohen-Dar sicer v Sloveniji ne bo delovala sama, z njo neuradno prihaja manjša ekipa diplomatov, vendar vsi še niso akreditirani.
Sicer pa še vedno neuradno velja, da bo ambasada zaživela sredi prihodnjega meseca. To bo morda sovpadlo z že predvidenim obiskom izraelskega zunanjega ministra. Po nekaterih informacijah bi ta Mladiko lahko obiskal že okoli desetega septembra.
Kje bo sedež ambasade?
Po naših informacijah vsekakor v bližini središča prestolnice. Portal Necenzurirano poroča o poslovni stavbi na Dimičevi ulici, v kateri deluje tudi denimo uprava za obrambo. Je v neposredni bližini obrambnega resorja, najbolj poznana pa je kot nekdanji dom Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot je v tej zadevi že stalnica – pa ne na resornih ministrstvih ne na izraelski strani ali v omenjeni poslovni stavbi informacij ne dajejo.
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