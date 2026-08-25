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Slovenija

Izraelska ambasada v Ljubljani neuradno od sredine septembra

Ljubljana, 25. 08. 2026 20.06 pred 40 minutami 1 min branja 17

Avtor:
Žana Vertačnik
Izraelska in slovenska zastava

V Ljubljano po naših neuradnih informacijah prihodnji teden prihaja izraelska diplomatka Ruth Cohen-Dar. V glavnem mestu bo vodila prvo rezidenčno ambasado Izraela v naši državi. Ali to pomeni, da bo Izrael že prihodnji teden odprl veleposlaništvo pri nas?

Ne, izkušena diplomatka bo naslednji teden po naših informacijah v Ljubljani opravila zadnje pripravljalne sestanke. Cohen-Dar sicer v Sloveniji ne bo delovala sama, z njo neuradno prihaja manjša ekipa diplomatov, vendar vsi še niso akreditirani.

Sicer pa še vedno neuradno velja, da bo ambasada zaživela sredi prihodnjega meseca. To bo morda sovpadlo z že predvidenim obiskom izraelskega zunanjega ministra. Po nekaterih informacijah bi ta Mladiko lahko obiskal že okoli desetega septembra.

Kje bo sedež ambasade?

Po naših informacijah vsekakor v bližini središča prestolnice. Portal Necenzurirano poroča o poslovni stavbi na Dimičevi ulici, v kateri deluje tudi denimo uprava za obrambo. Je v neposredni bližini obrambnega resorja, najbolj poznana pa je kot nekdanji dom Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot je v tej zadevi že stalnica – pa ne na resornih ministrstvih ne na izraelski strani ali v omenjeni poslovni stavbi informacij ne dajejo.

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Izrael Slovenija diplomacija veleposlaništvo Ruth Cohen-Dar ambasada

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
25. 08. 2026 20.45
Eilat, Jeruzalem...morje, pa se vize ne potrebujete
Odgovori
+1
1 0
supergigi
25. 08. 2026 20.43
Super.
Odgovori
-1
1 2
Pajo_36
25. 08. 2026 20.41
Ah, ko bi vedeli, kaj vas čaka, ampak ste malo, kaj naj rečem p.r.e.k.r.a.t.k.i.
Odgovori
-2
0 2
Slavko Babič Smodej
25. 08. 2026 20.47
Sigurno ti vse veš.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
25. 08. 2026 20.31
Če že mora biti.....
Odgovori
-1
1 2
kakorkoliže
25. 08. 2026 20.30
Podobno, kot bi odpirali nemško veleposlaništvo leta 41.
Odgovori
-2
3 5
rogla
25. 08. 2026 20.28
Nagrada za delo Black Cube.
Odgovori
+0
5 5
Rothschild1
25. 08. 2026 20.43
Ce je BC zares odkril kriminalce, bi jim morali postaviti spomenik. Upam, da sodisce odreagira in "junake", ki so se ob spagetih in vinu hvalili s svojimi rabotami, pospravi v Dobrunje.
Odgovori
+0
2 2
Mens sana
25. 08. 2026 20.26
..............dobili bomo uradno predstavništvo Mosada v Sloveniji......................
Odgovori
+3
8 5
AleksKritik
25. 08. 2026 20.24
To pove vse o naši vladi in nič o slovencih.
Odgovori
+0
6 6
Ananas3456
25. 08. 2026 20.20
Demokracija ne pozna meja. Bravo
Odgovori
+0
3 3
galeon
25. 08. 2026 20.11
Zdaj se bo pa Jansha preselil k njim na pogovore kako naprej izdajat tajne stvari.
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+2
10 8
Ananas3456
25. 08. 2026 20.21
Jansa levakom ze iz konzerve skace 🤣
Odgovori
+0
6 6
AleksKritik
25. 08. 2026 20.25
..in tebi je vse ok, mar ne? Majke mi, da nisi normalen, ali pa ne vidiš dlje od svojega nosu...mo.on!!
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-1
4 5
dron
25. 08. 2026 20.32
Srečen boš, če ti uspe dobiti mesto v konzervi za enosmerno karto🐑😂
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-4
0 4
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