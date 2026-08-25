Izraelska ambasada v Ljubljani neuradno od sredine septembra

Ne, izkušena diplomatka bo naslednji teden po naših informacijah v Ljubljani opravila zadnje pripravljalne sestanke. Cohen-Dar sicer v Sloveniji ne bo delovala sama, z njo neuradno prihaja manjša ekipa diplomatov, vendar vsi še niso akreditirani.

Sicer pa še vedno neuradno velja, da bo ambasada zaživela sredi prihodnjega meseca. To bo morda sovpadlo z že predvidenim obiskom izraelskega zunanjega ministra. Po nekaterih informacijah bi ta Mladiko lahko obiskal že okoli desetega septembra.