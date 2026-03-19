Izraelski strokovnjak razkril: Prisluhi domujejo v zelo temnem delu spleta

Lastnik spletne strani, ki smo jo v zadnjih dneh spoznali kot prostor razgaljanja domnevne korupcije pri nas, slovenski javnosti ni znan. Javna registracijska sled vodi na Islandijo. Strežnik, na katerem spletna stran domuje, pa naj bi gostil še nekaj sumljivih, potencialno kriminalnih strani. "Strežnik je hiša, druge spletne strani pa povedo, kdo so tvoji sostanovalci. In sostanovalci spletne strani te kampanje za vplivanje so precej temačni," pojasnjuje izraelski komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz.

Izraelski strokovnjak v tem primeru intenzivno sodeluje s slovensko civilno družbo. "Trgovina z drogami, pa tudi spletna stran z otroško pornografijo, ki so jo že odstranili, imenovala pa se je Dark Storex. Kar je grozljivo," našteva t. i. sostanovalce. Podatki ga kot poznavalca metod delovanja Black Cube ne presenečajo.

Romunska izkušnja, opozorila tudi na Madžarskem

Svojo izkušnjo z izraelsko zasebno agencijo razlagajo tudi novinarji naše sestrske romunske televizije. Namen tamkajšnje operacije je bil diskreditacija takratne protikorupcijske tožilke. "Agenti so poskušali vdreti v elektronske poštne račune ljudi, ki so bili blizu Kövesijevi, njenih sodelavcev, vključno z njenim očetom in možem, ter kontaktirati osebe iz njenega najožjega kroga z uporabo lažnih identitet, vse z namenom pridobiti kompromitirajoče informacije o njej," pojasnjuje novinarka PRO TV Andreea Marinescu.

Kot razlagajo, pa je imela operacija ravno nasproten učinek od želenega. Civilna družba je tarčo napada odločno podprla, primer se je končal z več obsodbami, vendar pa po besedah Marinescujeve dva izraelska agenta v Romuniji nista prestala niti dneva zaporne kazni: "Oseba, ki je operacijo naročila, nekdanji uslužbenec SRI, je pobegnil iz države in v povezavi s tem primerom do danes še ni bil aretiran."

