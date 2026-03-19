Slovenija

Izraelski strokovnjak razkril: Prisluhi domujejo v zelo temnem delu spleta

Ljubljana, 19. 03. 2026 20.16 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Žana Vertačnik
Preiskava v Romuniji - Black Cube

Znanih je vse več podatkov o spletni strani, na kateri se pojavljajo posnetki vplivnih Slovenk in Slovencev. Kot razkriva izraelski strokovnjak za digitalno manipulacijo, stran domuje v zelo temnem delu spleta. Še vedno pa niso zapolnjene vse podstrani, na katerih naj bi se pojavilo še pet skrivnih pričevanj. Ali so tempirane na nedeljski praznik demokracije? Bodo nato izginile neznano kam? Preverjali smo tudi izkušnje iz drugih držav.

Lastnik spletne strani, ki smo jo v zadnjih dneh spoznali kot prostor razgaljanja domnevne korupcije pri nas, slovenski javnosti ni znan. Javna registracijska sled vodi na Islandijo. Strežnik, na katerem spletna stran domuje, pa naj bi gostil še nekaj sumljivih, potencialno kriminalnih strani.

"Strežnik je hiša, druge spletne strani pa povedo, kdo so tvoji sostanovalci. In sostanovalci spletne strani te kampanje za vplivanje so precej temačni," pojasnjuje izraelski komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz.

Izraelski strokovnjak v tem primeru intenzivno sodeluje s slovensko civilno družbo. "Trgovina z drogami, pa tudi spletna stran z otroško pornografijo, ki so jo že odstranili, imenovala pa se je Dark Storex. Kar je grozljivo," našteva t. i. sostanovalce. Podatki ga kot poznavalca metod delovanja Black Cube ne presenečajo.

Romunska izkušnja, opozorila tudi na Madžarskem

Svojo izkušnjo z izraelsko zasebno agencijo razlagajo tudi novinarji naše sestrske romunske televizije. Namen tamkajšnje operacije je bil diskreditacija takratne protikorupcijske tožilke. "Agenti so poskušali vdreti v elektronske poštne račune ljudi, ki so bili blizu Kövesijevi, njenih sodelavcev, vključno z njenim očetom in možem, ter kontaktirati osebe iz njenega najožjega kroga z uporabo lažnih identitet, vse z namenom pridobiti kompromitirajoče informacije o njej," pojasnjuje novinarka PRO TV Andreea Marinescu.

Kot razlagajo, pa je imela operacija ravno nasproten učinek od želenega. Civilna družba je tarčo napada odločno podprla, primer se je končal z več obsodbami, vendar pa po besedah Marinescujeve dva izraelska agenta v Romuniji nista prestala niti dneva zaporne kazni: "Oseba, ki je operacijo naročila, nekdanji uslužbenec SRI, je pobegnil iz države in v povezavi s tem primerom do danes še ni bil aretiran."

Black Cube
Pred tujimi posredovanji svarijo tudi na Madžarskem, zgodila so se jim leta 2018 in 2022, ko je z naskokom zmagal Viktor Orban. Tako madžarska opozicijska poslanka, ki se je včeraj mudila v slovenskem hramu demokracije.

"Bilo je nemogoče voditi odprto preiskavo o tem, kaj se je zgodilo. In to je zelo, zelo slabo. Upam, da bomo po spremembi vlade lahko razkrili vse primere tujega vmešavanja, ki smo jih opazili na Madžarskem," pravi poslanka madžarskega parlamenta Katalin Cseh.

Schatz pa: "Nihče, nihče ne bo stopil pred javnost in rekel: 'Jaz sem tisti, ki je razkril korupcijo. Želim nadaljevati ter rešiti Slovenijo pred korupcijo.'" Ker kot dodaja, ne delajo za javnost, ampak za naročnika.

black cube prisluhi izrael spletna stran

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Renee Nicole Good v spomin
19. 03. 2026 21.19
janši in sekti sđs bi morali trajno prepovedati delovanje...gre za veleizdajo slovenskega naroda...dejstva : strokovnjak Schatz : "Nihče, nihče ne bo stopil pred javnost in rekel: 'Jaz sem tisti, ki je razkril korupcijo. Želim nadaljevati ter rešiti Slovenijo pred korupcijo.'" Ker kot dodaja, ne delajo za javnost, ampak za naročnika....in naročnik je bivši komunist lažnivi janša in njegova sekta...
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
19. 03. 2026 21.18
Izraelski strokovnjak obtožuje Izraelce da se umešavajo v Izrael in druge države blef
Odgovori
0 0
proofreader
19. 03. 2026 21.11
Namesto KPK in urada za preprečevanje pranja denarja bi lahko najeli kar Black Cube. Bo ceneje in bolj učinkovito.
Odgovori
+1
4 3
proofreader
19. 03. 2026 21.10
V nasprotju z Madžarsko so pri nas mediji podprli korupcijo.
Odgovori
+1
5 4
blue3dragon
19. 03. 2026 21.05
Kakšni strokovnjaki, imamo darknet in po novem še zelo temen darknet...
Odgovori
+1
3 2
deltex
19. 03. 2026 21.00
Če bi imeli naročniki poštene namene in bi jih res skrbelo za Slovenijo potem bi ustvarili legalno spletno stran in tam objavili originalne dokaze o korupciji. Tako pa so vse skupaj skrili na nek zelo sumljiv, verjetno povezan tudi s kriminalom. Zakaj? Zato da se ne razkrije plačnik , zato ker so posnetki zlepljeni in obdelani predvsem pa pridobljeni nezakonito in so avtorji lahko kazensko preganjani. Nihče, ki ima čiste namene ne objavlja na temnem spletu ..ljudje, pamet v roke.
Odgovori
+0
2 2
deltex
19. 03. 2026 20.45
Točno to. Naročnikom teh prisluhov, še manj pa izvajalcem, ni mar za državo, pač pa za denar. Poleg tega je Black Cube moral iz Slovenije dobiti navodila, koga naj skušajo ujeti v past in kaj naj ga vprašajo. Ker agenti pač ne vedo kdo je recimo Nina Zidar Klemenčič. To jim je javil naročnik. Kje so bili, pa tako ali tako vemo... to, da so spletno stran skrili v temni splet poleg otroške pornografije je pa ogabno in samo kaže na to s kom imamo opravka....
Odgovori
+3
8 5
Falot C
19. 03. 2026 21.01
A če bi bil slovenski naročnik pa to pomeni, da korupcije no treba preiskati?
Odgovori
+1
4 3
Požigalac
19. 03. 2026 20.43
ma nebi izralcu nc vrjel tko k unim k delajo znjmi .
Odgovori
-2
1 3
ap100
19. 03. 2026 20.37
neverjetno koruptivni sodelavci golobnjaka s svojimi špagetnimi ugotovitvami povečujejo rating golobnjaka
Odgovori
-1
5 6
zmerni pesimist
19. 03. 2026 20.34
To ti je pa vlada za posrat
Odgovori
+4
8 4
Ulice plešejo
19. 03. 2026 20.30
Noro kaj se dogaja v zakulisju sedanje vlade
Odgovori
+3
9 6
brainiac007
19. 03. 2026 21.06
Noro je kaj se dogaja v SDS-ovi kleti na Trstenjakovi to je noro
Odgovori
+1
2 1
