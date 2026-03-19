Izraelski strokovnjak razkril: Prisluhi domujejo v zelo temnem delu spleta

Lastnik spletne strani, ki smo jo v zadnjih dneh spoznali kot prostor razgaljanja domnevne korupcije pri nas, slovenski javnosti ni znan. Javna registracijska sled vodi na Islandijo. Strežnik, na katerem spletna stran domuje, pa naj bi gostil še nekaj sumljivih, potencialno kriminalnih strani.
"Strežnik je hiša, druge spletne strani pa povedo, kdo so tvoji sostanovalci. In sostanovalci spletne strani te kampanje za vplivanje so precej temačni," pojasnjuje izraelski komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz.
Izraelski strokovnjak v tem primeru intenzivno sodeluje s slovensko civilno družbo. "Trgovina z drogami, pa tudi spletna stran z otroško pornografijo, ki so jo že odstranili, imenovala pa se je Dark Storex. Kar je grozljivo," našteva t. i. sostanovalce. Podatki ga kot poznavalca metod delovanja Black Cube ne presenečajo.
Romunska izkušnja, opozorila tudi na Madžarskem
Svojo izkušnjo z izraelsko zasebno agencijo razlagajo tudi novinarji naše sestrske romunske televizije. Namen tamkajšnje operacije je bil diskreditacija takratne protikorupcijske tožilke. "Agenti so poskušali vdreti v elektronske poštne račune ljudi, ki so bili blizu Kövesijevi, njenih sodelavcev, vključno z njenim očetom in možem, ter kontaktirati osebe iz njenega najožjega kroga z uporabo lažnih identitet, vse z namenom pridobiti kompromitirajoče informacije o njej," pojasnjuje novinarka PRO TV Andreea Marinescu.
Kot razlagajo, pa je imela operacija ravno nasproten učinek od želenega. Civilna družba je tarčo napada odločno podprla, primer se je končal z več obsodbami, vendar pa po besedah Marinescujeve dva izraelska agenta v Romuniji nista prestala niti dneva zaporne kazni: "Oseba, ki je operacijo naročila, nekdanji uslužbenec SRI, je pobegnil iz države in v povezavi s tem primerom do danes še ni bil aretiran."
Pred tujimi posredovanji svarijo tudi na Madžarskem, zgodila so se jim leta 2018 in 2022, ko je z naskokom zmagal Viktor Orban. Tako madžarska opozicijska poslanka, ki se je včeraj mudila v slovenskem hramu demokracije.
"Bilo je nemogoče voditi odprto preiskavo o tem, kaj se je zgodilo. In to je zelo, zelo slabo. Upam, da bomo po spremembi vlade lahko razkrili vse primere tujega vmešavanja, ki smo jih opazili na Madžarskem," pravi poslanka madžarskega parlamenta Katalin Cseh.
Schatz pa: "Nihče, nihče ne bo stopil pred javnost in rekel: 'Jaz sem tisti, ki je razkril korupcijo. Želim nadaljevati ter rešiti Slovenijo pred korupcijo.'" Ker kot dodaja, ne delajo za javnost, ampak za naročnika.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.