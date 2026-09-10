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Slovenija

Izraelsko obveščevalno podjetje naj bi zbiralo informacije o nasprotnikih Jek 2

Ljubljana, 10. 09. 2026 20.44 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
STA
Vohuni

Izraelsko obveščevalno podjetje Cyberglobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2), poročanje izraelskega časnika Haaretz povzema spletno Delo. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Sonnenscheinom.

Iz dokumentov, ki jih je analiziral časnik Haaretz, naj bi bilo razvidno, da je podjetje Cyberglobes izvajalo poizvedbe o slovenskem okoljevarstvenem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija. Iskalo naj bi tudi informacije o posameznih aktivistih, ki so sodelovali pri nasprotovanju projektu, še navaja Delo.

Cyberglobes naj bi izvedel poizvedbe o večini članov omenjenih organizacij, da bi ugotovil, s katerimi drugimi organizacijami so povezani. V nekaterih primerih naj bi podjetje po poročanju Dela dostopalo tudi do njihovih seznamov stikov.

Kot je za Delo dejal namestnik direktorice Umanotere in podpredsednik Podnebnega sveta Jonas Sonnenschein, ga razkritja ne presenečajo povsem, čeprav doslej ni zaznal ničesar, kar bi neposredno kazalo na to, da je bil tarča nadzora. Bolj kot same poizvedbe ga zanima, kdo jih je naročil oziroma kdo želi tako podrobno razumeti organiziranost slovenske civilne družbe in nasprotnikov projekta gradnje nove jedrske elektrarne.

Načrtovana gradnja Jek 2 je bila v Sloveniji sicer predmet intenzivne politične razprave. Konec leta 2024 bi o projektu morali odločati tudi na posvetovalnem referendumu, vendar je parlament njegovo izvedbo preklical. V igri za dobavo glavne opreme v primeru gradnje drugega bloka nuklearke v Krškem sta ameriško podjetje Westinghouse in francoski EDF.

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KOMENTARJI7

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Mens sana
10. 09. 2026 21.46
..............Pegasus je že dolgo polno zaposlen v naši državi, vprašanje pa je kdo je naročnik zbiranja informacij in če je to skladno z zakoni, da pa to plačujemo vsi davkoplačevalci, ni nobena skrivnost.....................
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0 0
Holy50
10. 09. 2026 21.24
Glavna ovira niso te organizacije ampak finance in sosednje države. Je pa zaskrbljujoče kaj delajo tujci pri nas.
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+6
6 0
zdravilozavse
10. 09. 2026 21.10
Zagotovo je broblem delovanje BC v Sloveniji,kjer so prisotne verjetno tudi druge obveščevalne agencije!Še večji problem vidim v tem,da naše agencije tega ne ugotovijo takoj temveč šele po nekaj mesecih ali letih,pa še to ne z svojimi preiskovalni mi dejavnostmi ampak našim organom to sporočijo tuje agencije ko v primeru ruskih obveščevalec Dulce!Potem pa naši organi odkrivajo toplo vodo za nazaj🙆
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+5
5 0
natmat
10. 09. 2026 20.59
Kaj je Vrtovec podpisal v ZDA in za kakšno mastno provizijo v prejšni Janševi vladi ne bomo nikoli izvedeli...bomo pa marsikakšno zlepljeno zgodbico slišali od političnih nasprotnikov...
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+0
7 7
Rock8
10. 09. 2026 20.58
Povsod nos vtikajo.banda.
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+5
10 5
Petur
10. 09. 2026 21.05
ker jih nekdo plača za to vtikanje..kdo??
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+1
4 3
Ali63
10. 09. 2026 21.09
Ja res. Le kdo??
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+1
2 1
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