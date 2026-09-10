Izraelsko obveščevalno podjetje naj bi zbiralo informacije o nasprotnikih Jek 2

Iz dokumentov, ki jih je analiziral časnik Haaretz, naj bi bilo razvidno, da je podjetje Cyberglobes izvajalo poizvedbe o slovenskem okoljevarstvenem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija. Iskalo naj bi tudi informacije o posameznih aktivistih, ki so sodelovali pri nasprotovanju projektu, še navaja Delo.

Cyberglobes naj bi izvedel poizvedbe o večini članov omenjenih organizacij, da bi ugotovil, s katerimi drugimi organizacijami so povezani. V nekaterih primerih naj bi podjetje po poročanju Dela dostopalo tudi do njihovih seznamov stikov.

Kot je za Delo dejal namestnik direktorice Umanotere in podpredsednik Podnebnega sveta Jonas Sonnenschein, ga razkritja ne presenečajo povsem, čeprav doslej ni zaznal ničesar, kar bi neposredno kazalo na to, da je bil tarča nadzora. Bolj kot same poizvedbe ga zanima, kdo jih je naročil oziroma kdo želi tako podrobno razumeti organiziranost slovenske civilne družbe in nasprotnikov projekta gradnje nove jedrske elektrarne.

Načrtovana gradnja Jek 2 je bila v Sloveniji sicer predmet intenzivne politične razprave. Konec leta 2024 bi o projektu morali odločati tudi na posvetovalnem referendumu, vendar je parlament njegovo izvedbo preklical. V igri za dobavo glavne opreme v primeru gradnje drugega bloka nuklearke v Krškem sta ameriško podjetje Westinghouse in francoski EDF.