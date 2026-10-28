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Izrazi sožalja iz Evrope, odzvala sta se Janša in Pirc Musarjeva

Toledo, 28. 10. 2026 15.25 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Preživeli potniki železniške nesreče pri Toledu

Predsednica države Nataša Pirc Musar in premier Janez Janša sta izrazila sožalje družinam žrtev hude železniške nesreče v osrednji Španiji, ki je terjala najmanj 64 smrtnih žrtev. "Danes Evropa žaluje z vami," pa je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in Španiji ponudila pomoč, če bo ta potrebna.

"Globoko me je užalostilo tragično trčenje vlakov v Španiji. Moje misli so z vsemi, ki so izgubili svoje bližnje, in izrekam iskreno sožalje vsaki družini, ki se sooča s tako nepredstavljivo izgubo," je v objavi na omrežju X zapisala predsednica Nataša Pirc Musar.

Premier Janez Janša pa je na omrežju X sporočil: "Moje misli in molitve so z družinami, ki so v tragični železniški nesreči v Španiji izgubile svoje najdražje. Nobene besede ne morejo ublažiti bolečine ob tako hudi izgubi."

Tako predsednica kot premier sta vsem poškodovanim v železniški nesreči zaželela popolno in hitro okrevanje. Dodala sta, da Slovenija v teh težkih in žalostnih trenutkih stoji ob strani Španiji in španskemu ljudstvu. Podobno je na omrežju X zapisalo tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

V današnjem trčenju dveh hitrih vlakov v osrednji Španiji je umrlo najmanj 64 ljudi, še 80 je poškodovanih, od tega 50 huje, so sporočile regionalne oblasti. Glede na prve domneve bi lahko nesreči botrovala človeška napaka, poroča španski časnik El Pais.

Zunanje ministrstvo je sporočilo, da je v stiku z veleposlaništvom Slovenije v Madridu in pristojnimi španskimi organi. "Razmere pozorno spremljamo in zbiramo informacije. Zaenkrat ni podatkov, da bi bili v nesreči udeleženi tudi slovenski državljani," so povedali.

Koliko tujih državljanov je bilo skupno na ponesrečenih vlakih, za zdaj še ni znano. Po podatkih zunanjega ministrstva v Rimu je bilo na enem od vlakov pet Italijanov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Štirje so v dobrem stanju, o zdravstvenem stanju petega pa še poizvedujejo.

Železniška nesreča se je zgodila blizu Toleda, nedaleč od Madrida.
Železniška nesreča se je zgodila blizu Toleda, nedaleč od Madrida.
FOTO: AP

Iz Evrope izrazi sožalja

"Danes Evropa žaluje z vami," je medtem na družbenem omrežju X zapisala Ursula von der Leyen.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ob sožalju izrazil hvaležnost reševalnim ekipam. "V teh trenutkih žalosti izražam vso svojo podporo španskemu narodu," je dodal.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je zapisala, da je globoko pretresena in da deli žalost družin in prijateljev žrtev.

"Naše misli so z žrtvami, njihovimi družinami, številnimi ranjenimi ter vsemi ekipami, ki sodelujejo v reševalnih akcijah," je na X zapisal Emmanuel Macron.

Sožalje sta med drugim izrazila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in madžarski predsednik Andras Baka.

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