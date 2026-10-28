Izrazi sožalja iz Evrope, odzvala sta se Janša in Pirc Musarjeva

"Globoko me je užalostilo tragično trčenje vlakov v Španiji. Moje misli so z vsemi, ki so izgubili svoje bližnje, in izrekam iskreno sožalje vsaki družini, ki se sooča s tako nepredstavljivo izgubo," je v objavi na omrežju X zapisala predsednica Nataša Pirc Musar.

Premier Janez Janša pa je na omrežju X sporočil: "Moje misli in molitve so z družinami, ki so v tragični železniški nesreči v Španiji izgubile svoje najdražje. Nobene besede ne morejo ublažiti bolečine ob tako hudi izgubi."

Tako predsednica kot premier sta vsem poškodovanim v železniški nesreči zaželela popolno in hitro okrevanje. Dodala sta, da Slovenija v teh težkih in žalostnih trenutkih stoji ob strani Španiji in španskemu ljudstvu. Podobno je na omrežju X zapisalo tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

V današnjem trčenju dveh hitrih vlakov v osrednji Španiji je umrlo najmanj 64 ljudi, še 80 je poškodovanih, od tega 50 huje, so sporočile regionalne oblasti. Glede na prve domneve bi lahko nesreči botrovala človeška napaka, poroča španski časnik El Pais.

Zunanje ministrstvo je sporočilo, da je v stiku z veleposlaništvom Slovenije v Madridu in pristojnimi španskimi organi. "Razmere pozorno spremljamo in zbiramo informacije. Zaenkrat ni podatkov, da bi bili v nesreči udeleženi tudi slovenski državljani," so povedali.

Koliko tujih državljanov je bilo skupno na ponesrečenih vlakih, za zdaj še ni znano. Po podatkih zunanjega ministrstva v Rimu je bilo na enem od vlakov pet Italijanov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Štirje so v dobrem stanju, o zdravstvenem stanju petega pa še poizvedujejo.