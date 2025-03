Izrazi sožalja iz Slovenije: Pretreseni smo ob izgubi toliko mladih življenj

Že zjutraj se je na tragedijo v Severni Makedoniji odzvalo slovensko zunanje ministrstvo in na omrežju X zapisalo: "Presunjeni in užaloščeni spremljamo novice o uničujočem požaru v klubu Pulse v Kočanih. Slovenija je pretresena ob izgubi toliko mladih življenj. Izražamo iskreno sožalje vsem družinam žrtev in prebivalcem Severne Makedonije. Naše misli so z vami."