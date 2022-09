Vrstijo se izrazi sožalja: 'Vladala je Združenemu kraljestvu, a je pripadala celemu svetu'

Na smrt britanske kraljice Elizabete II., ki se je poslovila po več kot 70 letih na prestolu, so se kmalu po objavi vesti odzvali številni slovenski politiki. "V svojem imenu, v imenu Republike Slovenije in vseh naših ljudi izražam globoko žalost in sožalje ob smrti kraljice Elizabete II. Vladala je Združenemu kraljestvu, a je pripadala celemu svetu," je sporočil predsednik Borut Pahor. Sožalje je izrazilo tudi več slovenskih evropskih poslancev.

Po smrti britanske kraljice Elizabete II. se je z izrazi sožalja oglasil slovenski politični vrh. Predsednik republike Borut Pahor je na svojem Facebook profilu objavil njuno skupno fotografijo in zapisal, da je kraljica Elizabeta II. v evropsko in svetovno povojno zgodovino vtisnila neizbrisen pečat. "Z njo izgubljamo zgodovinsko osebnost, ki je simbolizirala trdnost in zaupanje. Hvaležen sem, da sem jo imel možnost osebno srečevati in občudovati, nazadnje v začetku 2019 v Buckinghamski palači ob uradnem obisku Združenega kraljestva," je še dodal.

icon-expand Borut Pahor in kraljica Elizabeta II. FOTO: Borut Pahor

Predsednik vlade Robert Golob je sporočil, da ga je smrt kraljice "močno užalostila", in izrazil iskreno sožalje novi britanski premierki Liz Truss in britanskemu ljudstvu. "Slovenija vam v teh težkih časih stoji ob strani. Njeno veličanstvo bo ostalo v naših srcih kot prava prijateljica Slovenije. Njen obisk Slovenije leta 2008 bo za vedno ostal v našem spominu," je dodal. "Zapustila nas je Elizabeta II., kraljica z najdaljšim stažem v zgodovini Velike Britanije. Pogrešali bomo njeno modrost, preudarnost in vizijo. Iskreno sožalje kraljevi družini in britanskemu narodu. Naj počiva v miru," je zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon. Sožalje je že izrekel tudi Janez Janša. "Počivajte v miru, Vaše veličanstvo. Moje sožalje kraljevi družini, našim prijateljem iz Commonwealtha in vsem bližnjim kraljice Elizabete II. Sprejemi pri kraljici so nepozabni," je pripisal k njuni skupni fotografiji. Sožalje je izrazilo tudi več slovenskih evropskih poslancev. "Svet jo bo pogrešal. Iskreno sožalje britanski kraljevi družini," je zapisala Ljudmila Novak. "Kraljevi družini in vsem Britankam in Britancem izrekam iskreno sožalje ob smrti Kraljice Elizabete II. Danes ne žaluje zgolj Združeno kraljestvo, ampak celoten svet, in zaznamuje konec dobe velike monarhinje," je dejal Matjaž Nemec. "Izjemna in modra vladarica, ki je z Britanijo previharila viharje. Ne Britanija in ne svet po njej ne bosta več enaka. Naj počiva v miru," pa je zapisal Milan Brglez. Liz Truss je po poročanju CNN sporočila, da je bila kraljica Elizabeta II. "skala, na kateri je bila zgrajena moderna Britanija". "Pod njeno vladavino je naša država rasla in cvetela. Zaradi nje je Velika Britanija danes velika država." Leta 2008 je obiskala Slovenijo in v dar prejela lipicanca Kraljica Elizabeta II. je skupaj s soprogom, princem Philipom, oktobra 2008 obiskala Slovenijo. Monarhinja je ob prihodu na tridnevni državniški obisk v Slovenijo 21. oktobra 2008 iz letala izstopila v turkizno modrem plaščku s črnimi črtami. Na glavi je imela kraljica, ki je bila znana po ljubezni do različnih pokrival, pripadajoč turkizno moder klobuček. V rokah, ki so jih pokrivale črne rokavice, pa je držala črno torbico. Takratni predsednik Danilo Türk je kraljico sprejel na Brdu pri Kranju z vojaškimi častmi, po pogovorih pa je kraljevi par gostil na slovesni večerji. Predsednik je njeno veličanstvo odlikoval z redom za izredne zasluge Republike Slovenije, in sicer za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov ter za njen prispevek k utrjevanju mednarodnega miru in številna človekoljubna dejanja.

