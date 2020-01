Izrazit temperaturni obrat ali ko je na Kredarici topleje kot v Kopru

Zračni tlak, preračunan na morski nivo, je pri nas najvišje vrednosti dosegel v ponedeljek zvečer, ko smo ponekod v vzhodni in osrednji Sloveniji izmerili kar 1049 milibarov. To je le tri milibare manj od rekorda iz daljnjega leta 1963. Za primerjavo, povprečen zračni tlak pri nas znaša okoli 1013 milibarov, najnižje izmerjeni pa 967 milibarov.

Dotok toplega zraka se je nadaljeval tudi ponoči. Celo po najvišjih vrhovih so se temperature dvignile malo nad ničlo, medtem ko se je po nižinah močno ohladilo. Danes zjutraj je tako nastala redka situacija, ko je bilo na naši najvišji meteorološki postaji celo nekoliko topleje kot ob morju. Ob šesti uri je bila na Kredarici izmerjena stopinja nad, v Kopru pa stopinja pod ničlo. Najtoplejši zrak se je zgodaj zjutraj sicer zadrževal na nadmorski višini med 1000 in 1800 metri, kjer so se temperature gibale od 5 do 9 stopinj Celzija. Istočasno je bilo po dolinah in kotlinah za več kot 10 stopinj Celzija hladneje. V Babnem Polju se je ohladilo celo do -9 stopinj Celzija.

Še trije sončni dnevi, nato sledi pooblačitev

Izrazit temperaturni obrat po nekaterih nižinah spremlja megla ali nizka oblačnost, ki pa se bo dopoldne večinoma umaknila, le ponekod v Pomurju se bo lahko zadržala večji del dneva. Po razkroju megle bo dan sončen z le nekaj oblačnimi koprenami. V višjih legah, kjer bo popoldne zapihal šibak jugozahodni veter, ter tudi po nekaterih nižinah osrednje in južne Slovenije bo za ta čas zelo toplo z najvišjimi temperaturami nad deset, lokalno lahko celo do 15 stopinj Celzija. Povsem drugače bo v krajih z dolgotrajno meglo, kjer bodo temperature bližje ledišču.