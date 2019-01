Izreden sestanek na osnovni šoli zaradi uživanja alkohola in drog

V uredništvo Sveta smo pridobili zapisnik izrednega roditeljskega sestanka z ene od osnovnih šol v osrednji Sloveniji. Sporočila, ki jih je eden od staršev našel na telefonu otroka, razkrivajo, da so učenci tekmovali v količinah popitega alkohola, eksperimentirali so s prepovedanimi drogami, med katerimi ni bila samo marihuana, ampak naj bi šlo tudi za trde droge, kot sta LSD in speed

Gre le za hvalisanje ali za resen problem med slovenskimi otroki?