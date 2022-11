Izredna notranja revizija poslovanja podnebnega sklada obremenjujoča za Vizjaka

Končno poročilo izrednega notranjerevizijskega pregleda Odloka o porabi sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 je bilo po navedbah ministrstva izdano 24. oktobra. Poročilo so poslali Komisiji za preprečevanje korupcije, ki so jo obvestili tudi o sprejetih ukrepih.

Že pred izvedeno revizijo je namreč ministrstvo zaznalo, da bi v povezavi z izvajanjem nekaterih ukrepov lahko prišlo do nepravilnosti. Zato je prekinilo izvajanje ukrepa Promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi ter ga izključilo iz odloka. Odpovedalo je tudi pogodbo o dodelitvi sredstev na podlagi ukrepa, ki je bila sklenjena z družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).

Drugih uradnih postopkov ministrstvo za okolje in prostor ni sprožilo, bo pa, kot zagotavljajo, s pristojnimi organi aktivno sodelovalo v vseh morebitnih postopkih ugotavljanja okoliščin in odgovornosti pristojnih oseb.

Na Dnevniku, kjer so neuradno pridobili izsledke interne revizije, so danes medtem razkrili, da so izsledki za prejšnjega ministra Andreja Vizjaka in njegove sodelavce izredno obremenjujoči. Po navedbah časnika prikazujejo, da je Vizjakova ekipa na ministrstvu sredstva iz denarnega sklada kanalizirala k HESS, kjer je prejšnji minister služboval pred prevzemom ministrovanja.