Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi Tribušonu zakonita

Na Univerzi v Ljubljani so danes za medije potrdili, da so prejeli sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v zadevi tožnika Tribušona. Kot so zapisali, je sodišče njegov zahtevek zavrnilo in zaključilo, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podala Univerza v Ljubljani, pravočasna, utemeljena in zakonita. Dodali so, da sodna odločba še ni pravnomočna.

Kot so še zapisali, bo Univerza v Ljubljani postopke v zvezi s prijavami spolnega nadlegovanja še naprej vodila nepristransko in v luči zagotavljanja varnega študijskega okolja. Pri tem bo kar v največji meri varovala integriteto udeležencev.