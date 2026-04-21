Slovenija

Izredna odpoved za dva pravosodna policista v koprskih zaporih

Koper, 21. 04. 2026 19.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
Pravosodni policist

Koprski zapori so v minulem mesecu ostali brez dveh pravosodnih policistov. Vodstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij jima je kljub veliki kadrovski stiski, ki traja že leta, vročilo izredni odpovedi.

Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so za oddajo 24UR vročitev odpovedi dvema pravosodnima policistoma koprskih zaporov potrdili, razlogov za to pa ne razkrivajo, ker je postopek še v teku, oba sta se na odločitev pritožila.

Neuradno smo sicer prek drugih virov izvedeli, da naj bi poskušala škodovati svojemu kolegu, je poroča Jaka Vran.

V sindikatu dravnih organov Slovenije, ki je bil večkrat na bojni nogi z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, pravijo, da se jim zdijo obtožbe zelo resne, aktivnosti v smeri preprečitve odpovedi delovnega razmerja zato ne bo.

Bo pa zmanjšano število pravosodnih policistov v Kopru še dodaten izziv za vodstvo zaporov, saj se tukaj že leta spopadajo s kadrovsko stisko.

122 zapornikov trenutno varuje približno 30 pravosodnih policistov, potrebovali bi jih vsaj 10 do 15 več.

Pomanjkanje pravosodnih policistov je sicer v Sloveniji akutna težave, za vzpostavitev normalnega poteka dela bi jih v tem trenutku potrebovali dodatnih 200.

koprski zapor pravosodni policisti izredna odpoved kadrovska stiska

