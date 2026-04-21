Izredna odpoved za dva pravosodna policista v koprskih zaporih

Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so za oddajo 24UR vročitev odpovedi dvema pravosodnima policistoma koprskih zaporov potrdili, razlogov za to pa ne razkrivajo, ker je postopek še v teku, oba sta se na odločitev pritožila.

Neuradno smo sicer prek drugih virov izvedeli, da naj bi poskušala škodovati svojemu kolegu, je poroča Jaka Vran.

V sindikatu dravnih organov Slovenije, ki je bil večkrat na bojni nogi z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, pravijo, da se jim zdijo obtožbe zelo resne, aktivnosti v smeri preprečitve odpovedi delovnega razmerja zato ne bo.

Bo pa zmanjšano število pravosodnih policistov v Kopru še dodaten izziv za vodstvo zaporov, saj se tukaj že leta spopadajo s kadrovsko stisko.

122 zapornikov trenutno varuje približno 30 pravosodnih policistov, potrebovali bi jih vsaj 10 do 15 več.

Pomanjkanje pravosodnih policistov je sicer v Sloveniji akutna težave, za vzpostavitev normalnega poteka dela bi jih v tem trenutku potrebovali dodatnih 200.