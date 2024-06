Izredna seja DZ o priznanju Palestine sklicana za torek

Predlagatelji so v obrazložitvi zapisali, da je slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države edina prava pot v podporo miru, stabilnosti in varnosti v regiji in rešitvi dveh držav.

Dodali so, da gre tudi za simbolno gesto, ki odpravlja nepravičnost, ki je bila povzročena palestinskemu ljudstvu, ki že desetletja živi na okupiranem ozemlju. Slovenija pa da se bo s priznanjem pridružila 146 članicam Združenih narodov od skupno 193, ki so Palestino že priznale.

Namen priznanja je tudi, da Slovenija pošlje odločno sporočilo, v katerem tako od izraelske kot palestinske strani pričakuje proaktivne in pozitivne korake k vzpostavitvi pogojev za ponovni zagon in nadaljevanje mirovnih pogajanj, so še navedli.

Vlada je sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države sprejela v četrtek. Koalicija je sklep pozdravila, NSi ne namerava nasprotovati predlogu, predsednik SDS Janez Janša pa je dal vedeti, da bodo njihovi poslanci glasovali proti.