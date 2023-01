Izredna seja ljubljanskih svetnikov: kako zagotoviti osebnega zdravnika?

Izredno sejo je zaradi nevzdržne situacije v Zdravstvenem domu Ljubljana zahtevalo 16 mestnih svetnikov, ki so ob tem pripravili 13 sklepov za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev v Ljubljani. Zahtevo so vložili svetniki iz strank in list SLS, SDS, NSi, Levica, Vesna, Piratska stranka, Glas za otroke in družine ter samostojni svetnik Jožef Horvat .

Svet ZD Ljubljana ob tem pozivajo, naj predlaga začetek postopkov za zamenjavo vodstva zavoda. Po besedah predlagateljev trenutno vodstvo ne more celovito in nepristransko izvesti sanacije in potrebnih sprememb zdravstvenega sistema v Ljubljani, saj so zavod pripeljali v trenutno stanje.

Med predlogi je še ustanovitev informacijskega centra za razreševanje zdravstvenih težav, ki so administrativne narave, kot so e-bolniške, podaljševanje kronične terapije in bolniški staleži. Rešitev vidijo v izboljšanju strojne in programske opreme ter izvedbi programov za izboljšanje digitalne pismenosti zaposlenih v ZD Ljubljana ter občank in občanov.