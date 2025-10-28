Izredna seja občinskega sveta, pred rotovžem protestni shod

Kot poudarjajo na novomeški občini, nasilni dogodek dokazuje, da se romska problematika, na katero župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti razmer ne ukrepa.
Na izredno sejo, na kateri bodo obravnavali izključno varnostno problematiko v regiji, so povabili predsednika vlade Roberta Goloba in pristojne ministre, predstavnike sodstva, tožilstva, policije in drugih, pristojnih za ureditev varnostnih in romskih vprašanj. Na sejo med drugim prideta premier Golob in minister za delo Luka Mesec. Udeležbo na seji so že potrdili v DS, na vrhovnem sodišču in vrhovnem državnem tožilstvu. Prisotni bodo tudi župani bližnjih občin.
Protestni shod bomo v živo spremljali na 24ur.com, del oddaje 24UR pa bo potekal V ŽIVO iz Novega mesta.
Vodstvo novomeške občine je ob tem občane povabilo, da na Glavnem trgu pred in v času izredne seje izrazijo podporo prizadevanjem lokalne skupnosti za večjo varnost in jasno sporočijo državi, da so sistemske spremembe nujno potrebne.
Macedoni je že na nedeljskem srečanju s predstavniki države pozval k nujnosti takojšnjega ukrepanja, da se zaustavi nadaljnje slabšanje varnostnih razmer v regiji, hkrati pa zahteval ukrepe, ki bodo vodili v sistemsko reševanje romske problematike.
Po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, je javnost šokirana, dogodek je povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta Boštjan Poklukar in Andreja Katič, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado. Premier Golob je napovedal radikalne ukrepe, ki naj bi jih predstavili na današnji seji.