Izredna seja občinskega sveta, pred rotovžem protestni shod

Po nasilnem napadu na Novomeščana, ki se je končal s smrtjo, bo popoldne potekala izredna seja novomeškega občinskega sveta. Župan Gregor Macedoni jo je sklical zaradi zaskrbljujočega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji in nanjo povabil predstavnike države. Ob tem so občane v času seje povabili k protestnemu shodu na Glavnem trgu.

Črna zastava na zgradbi občine Novo mesto FOTO: Bobo icon-expand

Kot poudarjajo na novomeški občini, nasilni dogodek dokazuje, da se romska problematika, na katero župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti razmer ne ukrepa. Na izredno sejo, na kateri bodo obravnavali izključno varnostno problematiko v regiji, so povabili predsednika vlade Roberta Goloba in pristojne ministre, predstavnike sodstva, tožilstva, policije in drugih, pristojnih za ureditev varnostnih in romskih vprašanj. Na sejo med drugim prideta premier Golob in minister za delo Luka Mesec. Udeležbo na seji so že potrdili v DS, na vrhovnem sodišču in vrhovnem državnem tožilstvu. Prisotni bodo tudi župani bližnjih občin.

Protestni shod bomo v živo spremljali na 24ur.com, del oddaje 24UR pa bo potekal V ŽIVO iz Novega mesta.