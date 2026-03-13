Izredna uskladitev pokojnin za en odstotek že maja

Pokojnina v višini denimo 1000 evrov, izredno usklajena v višini enega odstotka, bo tako deset evrov višja in bo znašala 1010 evrov.

Izredno se bodo uskladile tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih, so zapisali na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Redna uskladitev pokojnin je februarja znašala 4,2 odstotka. Vendar je svet zavoda 26. februarja sprejel še sklep o izredni uskladitvi. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin, so pojasnile članice sveta, ki so predstavnice vlade.