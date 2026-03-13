Naslovnica
Slovenija

Izredna uskladitev pokojnin za en odstotek že maja

Ljubljana, 13. 03. 2026 13.15 pred 44 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA L.M.
Upokojenca

Izredna uskladitev pokojnin v višini enega odstotka, s katero je vlada soglašala v četrtek, bo izvedena 29. maja skupaj z izplačilom pokojnin za maj in s poračunom od 1. marca. Za en odstotek se bodo izredno uskladili zneski, ki so upravičencem pripadali za februar oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene letos, so navedli na pokojninskem zavodu.

Pokojnina v višini denimo 1000 evrov, izredno usklajena v višini enega odstotka, bo tako deset evrov višja in bo znašala 1010 evrov.

Izredno se bodo uskladile tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih, so zapisali na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Redna uskladitev pokojnin je februarja znašala 4,2 odstotka. Vendar je svet zavoda 26. februarja sprejel še sklep o izredni uskladitvi. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin, so pojasnile članice sveta, ki so predstavnice vlade.

Pokojnina (slika je simbolična)
Pokojnina (slika je simbolična)
FOTO: AP

Metodološko je sicer po njihovih besedah skoraj nemogoče ločiti med vplivom denimo počasnejše rasti zlasti v izvoznem delu zasebnega sektorja gospodarstva in posledično počasnejše rasti tamkajšnjih plač. Hkrati pa je vlada že večkrat izrazila razumevanje glede zahteve po dodatni izredni uskladitvi v višini enega odstotka. Tako so z obeh vidikov menile, da je izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v višini enega odstotka upravičena.

Po zadnjih objavljenih podatkih Zpiza, ki so za januar, je bilo prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, vdovske in družinske, približno 658.200.

pokojnine izredna uskladitev vlada izplačilo

Obramba v zadevi Božić predlagala oprostilno sodbo

Potrdili končno poročilo komisije DZ o obvodnem financiranju SDS in NSi

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
13. 03. 2026 14.02
že maja? a ni da aprila.. ? v resnici bi pa moralo biti januarja in ne 1% ampak toliko kolikor je realna rast stroškov.
Odgovori
0 0
Julijann
13. 03. 2026 13.59
Tistih 5, 6 € , kar bodo eni dobili več, bo maja vredno le še 3€. Ker se pa tule gre za pokojnine, je pa zanimivo še nekaj. Poznam osebo, ki je invalid III.kategorije, ki prejema le nadomestilo za invalidnost, ker še ni dovolj star, da se upokojil. In kljub temu se mu trga ta davek za dolgotrajno oskrbo. Res sem bil presenečen, pa mi je le pokazal zadnjič list od SPIZA. Sicer pa, kaj sem sploh mislil. Menda zahtevajo denar celo osebam, ki so brez dohodka. In to je potem ta socialno čuteče vlada, ki zna le pobirati.
Odgovori
0 0
stoinena
13. 03. 2026 14.04
drži. ne samo da zahtevajo od mene, kljub brezposelnosti. vzrok moje brezposelnosti je oskrba starša, ker ni prostora v domu. no, prostor je. samo nočejo plačati zaposlenih kot je treba. ker bi se radi znebili domov in uturili ljudem oskrbo svojih staršev za 1000€ in nič pokojninske dobe. to bo šele bomba.
Odgovori
0 0
pager
13. 03. 2026 13.48
a res??? pa julija leta 27 bo pol procentna uskladitev , ker se bodo žemljice podražile... nafta pa na inflacijo ne bo vplivala
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
13. 03. 2026 13.41
zakaj ne že sedaj z marcem...do takrat bo inflacija požrla že polovico...
Odgovori
+4
4 0
OrodniK
13. 03. 2026 13.41
Dejmo obljubit kar 20% povišanje pokojnin, sedaj pred volitvami! 23.3. itak ne bomo več vedl za nobeno obljubo.... LOL Nihče vam ne more toliko dati, kolikor vam lahko mi obljubimo.... Vaša golobjad!
Odgovori
+6
7 1
zagor2
13. 03. 2026 13.44
OrodniK daj drugače napiši. Nihče vam ne more toliko dati, kot vam lahko pukljasti jastreb vzame.
Odgovori
-4
1 5
Groucho Marx
13. 03. 2026 13.49
V zadnjih štirih letih se je izkazalo, da malokdo lahko toliko zasluži, kot mu pernati vzame. Prispevki spjem so se povišali za 60%.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
