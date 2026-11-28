V sklopu spletne raziskave SI-PANDA Vedenjska perspektiva in zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spremljajo, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo svojo pripravljenost v primeru nesreč ali morebitnih izrednih razmer. V raziskavi, ki je potekala septembra letos, je sodelovalo 1502 odraslih prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 74 let oseb. Rezultati so pokazali tudi, da ima devet od desetih udeležencev doma baterijsko svetilko ali sveče, devet od desetih ima tudi komplet prve pomoči. Okoli 61 odstotkov anketiranih oseb ima zalogo zaščitnih mask ali dezinfekcijskih sredstev in mila. Kopije najbolj pomembnih dokumentov ali dostop do oblaka s temi dokumenti ima okoli 42 odstotkov anketiranih oseb. Tudi radijski sprejemnik na baterije ima doma okoli 41 odstotkov vprašanih.

Nekoliko manj spodbudni so podatki glede drugih vidikov pripravljenosti. Glede na samooceno sodelujočih v raziskavi ima manj kot 40 odstotkov oseb doma tridnevno zalogo vode za kuhanje in vzdrževanje osebne higiene, in sicer vsaj tri litre vode na dan na posamezno osebo. Dobra petina anketiranih ima s sosedi v soseski skupino za klepet, nekaj manj kot petina (okoli 20 odstotkov) pa načrt evakuacije za nujne primere. Okoli 15 odstotkov sodelujočih v raziskavi se je dogovorilo z družino in prijatelji o tem, kako bi kontaktirali med seboj v primeru nesreč ali drugih izrednih razmer. Torbo oziroma nahrbtnik z najnujnejšimi stvarmi za hiter umik v primeru izrednih razmer ima pripravljeno le okoli 10 odstotkov sodelujočih v raziskavi.

Zaloga hrane za hude čase FOTO: Shutterstock