V sklopu spletne raziskave SI-PANDA Vedenjska perspektiva in zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spremljajo, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo svojo pripravljenost v primeru nesreč ali morebitnih izrednih razmer. V raziskavi, ki je potekala septembra letos, je sodelovalo 1502 odraslih prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 74 let oseb.
Rezultati so pokazali tudi, da ima devet od desetih udeležencev doma baterijsko svetilko ali sveče, devet od desetih ima tudi komplet prve pomoči. Okoli 61 odstotkov anketiranih oseb ima zalogo zaščitnih mask ali dezinfekcijskih sredstev in mila. Kopije najbolj pomembnih dokumentov ali dostop do oblaka s temi dokumenti ima okoli 42 odstotkov anketiranih oseb. Tudi radijski sprejemnik na baterije ima doma okoli 41 odstotkov vprašanih.
Nekoliko manj spodbudni so podatki glede drugih vidikov pripravljenosti. Glede na samooceno sodelujočih v raziskavi ima manj kot 40 odstotkov oseb doma tridnevno zalogo vode za kuhanje in vzdrževanje osebne higiene, in sicer vsaj tri litre vode na dan na posamezno osebo. Dobra petina anketiranih ima s sosedi v soseski skupino za klepet, nekaj manj kot petina (okoli 20 odstotkov) pa načrt evakuacije za nujne primere.
Okoli 15 odstotkov sodelujočih v raziskavi se je dogovorilo z družino in prijatelji o tem, kako bi kontaktirali med seboj v primeru nesreč ali drugih izrednih razmer. Torbo oziroma nahrbtnik z najnujnejšimi stvarmi za hiter umik v primeru izrednih razmer ima pripravljeno le okoli 10 odstotkov sodelujočih v raziskavi.
Podatki kažejo tudi na precejšnje razlike v pripravljenosti glede na kraj bivanja. Anketiranci, ki živijo na podeželju, so na morebitne izredne razmere praviloma bolje pripravljeni. Izjema so le pripravljene kopije najpomembnejših dokumentov, ki jih ima več oseb iz mestnega okolja.
Kot so poudarili na NIJZ, smo se v zadnjih letih tudi v Sloveniji soočili z neurji, poplavami in drugimi nesrečami, ki so vplivale na vsakdanje življenje prebivalcev. Nepredvidene razmere lahko nastanejo tudi zaradi družbenih in tehnoloških dogodkov. Pripravljenost na takšne razmere vključuje delovanje države, pristojnih služb in lokalnih skupnosti, pa tudi posameznikov in gospodinjstev.
"Z vnaprejšnjim načrtovanjem, medsebojno pomočjo in pripravo najnujnejših potrebščin lahko poskrbimo, da se bomo v primeru izrednih dogodkov z njimi lažje soočili. Pomemben del pripravljenosti je tudi ustrezna priprava gospodinjstva, na primer za primer začasnih motenj v oskrbi z vodo, elektriko, ogrevanjem ali živili," so zapisali.
Opozorili so, da je Evropska komisija nedavno objavila smernice za krepitev pripravljenosti prebivalstva, v katerih med drugim spodbuja predvsem samooskrbo posameznikov in gospodinjstev za najmanj 72 ur, če bi prišlo do začasnih motenj v običajni oskrbi ali delovanju javnih storitev. Med priporočili je tudi priprava torbe oz. nahrbtnika za nujne primere, ki ga lahko vzamemo s seboj ob morebitni potrebi po hitri evakuaciji.
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