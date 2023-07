Izredne razmere na potovanju: kakšne so vaše pravice?

Imate rezervirane počitnice na Rodosu in ne veste, ali vam pripada vračilo denarja, če odpoveste aranžma pri turistični agenciji? Ali pa se morda sprašujete, kaj če se izredne razmere zgodijo tudi na destinaciji vašega potovanja? Zveza potrošnikov Slovenije je v luči požarov na grških otokih pripravila nekaj pojasnil glede pravic potnikov in turistov, ki se sprašujejo, kaj storiti, če na destinaciji potovanja pride do izrednih razmer.

Ekstremni vremenski dogodki in naravne katastrofe so vedno bolj prisotne v našem življenju, pogosteje se pojavljajo tudi na priljubljenih turističnih destinacijah Slovencev. Zveza potrošnikov Slovenije je pod drobnogled vzela pravice potrošnikov, ki so se odločili, da bodo svoje potovanje zaupali in rezervirali pri turistični agenciji. Če na potovanje še niste odleteli, pa so na vašem počitniškem cilju že prisotne izredne razmere, lahko od pogodbe še vedno odstopite, boste pa morali dokazati, da so na vaši destinaciji res izredne razmere.

icon-expand Letalske karte FOTO: Thinkstock

Kot pojasnjujejo pri ZPS: "Če je bilo rezervirano paketno potovanje (tj. kombinacija več potovalnih storitev, kot sta prevoz in nastanitev, npr. skupno rezerviran let in hotel), lahko potnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju pred začetkom turističnega paketa brez plačila odškodnine, če na destinaciji ali v njeni neposredni bližini nastopijo neizogibne in izredne okoliščine, ki pomembno vplivajo na izvedbo turističnega paketa ali prevoz ljudi do destinacije."

icon-expand Posledice požara na Rodosu FOTO: AP

Take okoliščine vključujejo tudi naravne nesreče, kot so poplave, požari ali izredne vremenske razmere, naštevajo in poudarjajo, da dokazno breme o izrednih okoliščinah nosi potnik. Kot ponazarjajo, je uradno potovalno opozorilo ministrstva za zunanje zadeve denimo jasen pokazatelj nevarnosti in v vsakem primeru opravičuje brezplačno odpoved potovanja. In kdaj vam mora agencija vrniti denar? Kot pravijo pri ZPS, mora organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrniti potrošniku vsa opravljena plačila. Če so potniki že na destinaciji in zaradi požarov ali drugih izrednih vremenskih razmer pomembnega dela potovalnih storitev ni mogoče zagotoviti v skladu s pogodbo, mora organizator potovanja brez plačila dodatnih stroškov potniku ponuditi alternativne možnosti za nadaljevanje potovanja oz. dopusta, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih, pojasnjujejo pri ZPS: "V primeru izgube kakovosti ima potnik pravico do znižanja cene. Potnik lahko predlagane alternativne aranžmaje zavrne le, če ti niso primerljivi s storitvami, dogovorjenimi v pogodbi o paketnem potovanju, ali če znižanje cene ni ustrezno (izjema so primeri neposredne življenjske ogroženosti potnikov zaradi izrednih razmer)."

icon-expand Potovalka FOTO: Thinkstock