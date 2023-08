Slovenija avstrijsko Koroško zaprosila za bolnišnično pomoč ob poplavah

Na ministrstvu za zdravje ob izrednih vremenskih razmerah skrbno spremljajo razmere na terenu, ki so resne, so sporočili. Izredne razmere so v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer poteka premestitev pacientov v druge ustanove, težave so tudi v trboveljski bolnišnici. Na Koroškem pa je otežen dostop do zdravstvenih ustanov, zato je Slovenija avstrijsko Koroško zaprosila, da njihova bolnišnica v Celovcu sprejme prebivalce Koroške, če bodo potrebovali pomoč.

"Razmere so resne, vsem zdravstvenim ustanovam nudimo podporo in tesno sodelujemo s štabom Civilne zaščite in dispečersko službo zdravstva," so na ministrstvu za zdravje zapisali v sporočilu za javnost. Vse bolnišnice in zdravstveni domovi imajo v primeru poplav pripravljen načrt zaščite in reševanja, v katerem se določita način obveščanja in zagotavljanje pomoči poplavno prizadetim območjem. Zdravstveni domovi po državi so večinoma odprti in se prilagajajo razmeram na terenu, ki se sicer iz minute v minuto spreminjajo.

Premestitev bolnikov iz Psihiatrične bolnišnice Begunje Trenutno so izredne razmere v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer poteka premestitev pacientov v druge ustanove. Voda je zalila celotno območje bolnišnice, kletne in pritlične prostore, kjer so funkcionalni prostori bolnišnice, ambulantni prostori in urgenca. Dostop do bolnišnice je onemogočen.

Na ministrstvu so v stalnem stiku z vodstvom bolnišnice, ki sporoča, da so premestili 30 od 80 pacientov ter so že kontaktirali civilno zaščito in prosili za pomoč. Zdravstveno stanje pacientov ni ogroženo, zdravstvena oskrba poteka skladno z razmerami na terenu.

V tem trenutku je najbolj pomembno, da ni ogroženo življenje pacientov in zaposlenih ter da je zagotovljena nujna zdravstvena oskrba, so poudarili na ministrstvu. Pridružujejo se pozivu vseh ostalih služb na terenu in prosijo prebivalce, da pazijo nase, na svoje življenje in delujejo samozaščitno.

Težave pa so nastale tudi v Splošni bolnišnici Trbovlje. Na tem območju predstavljajo največjo oviro zaprta cestišča. Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) pa so sporočili, da so zaradi izrednih razmer v državi sprožili zeleni alarm ob množičnih nesrečah. Ljudi so pozvali, naj zaradi nenujnih stanj ne hodijo v Klinični center. Na ministrstvu bodo še naprej budno spremljali situacijo in nadaljevali z vsemi aktivnostmi za čim bolj nemoteno zdravstveno oskrbo prebivalcev, kolikor je v danih razmerah to mogoče. Slovenija avstrijsko Koroško zaprosila za bolnišnično pomoč ob poplavah Razmere, ki jih je za sabo doslej pustila povodenj v Sloveniji, so zelo hude na Koroškem. Nekateri kraji so odrezani od sveta, zaradi prekinjenih zvez je otežena tudi komunikacija. Slovenija je zato avstrijsko Koroško prek konzulata zaprosila, da njihova bolnišnica v Celovcu sprejme prebivalce Koroške, če bodo potrebovali pomoč, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Zaradi naraslih rek Meže in Mislinje ter hudournikov je veliko prošenj za evakuacije ljudi, a težavo predstavljajo prekinjene prometnice in tudi poslabšanje vremena, ki bi omogočilo helikoptersko pomoč, za katero so zaprosili, je za STA dejal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič.

V luči izrednih vremenskih razmer je ministrica Tanja Fajon z avstrijskim kolegom Alexandrom Schallenbergom govorila tudi o praznjenju akumulacijskih jezer na Dravi, ki bi lahko povzročilo dodatne težave v Sloveniji. Na to problematiko je že v četrtek opozarjal hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Kot je pojasnil v oddaji Svet na Kanalu A, so v Avstriji v pričakovanju obilnejših padavin tokrat pričeli s predpraznenjem enega od akumulacijskih jezer na Dravi. Z zvišanjem pretoka so pripravili prostor za trenutne silne padavine, da bi se izognili poplavam, podobnim tistim iz leta 2012, ko je Drava v Sloveniji nenadno narasla zaradi prevelikih količin izpuščene vode iz akumulacijskih jezer. Težave zaradi posledic ujme so sicer tudi na avstrijskem Koroškem. Zaradi poplav je zaprtih več cest, razmere pa so najbolj napete v Labotski dolini in v okolici Pliberka, popolnoma je zaprto območje Železne Kaple.